Аналитик назвал объяснения Роскосмоса по поводу ракеты «Ангара» сомнительными
Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН не поверил ни в один из возможных вариантов снижения цены «Ангары» в будущем.
В Роскосмосе объяснили высокую себестоимость ракеты «Ангара» и рассказали об условиях, при которых цена будет снижена почти вдвое. В частности, это может произойти после того, как производство ракеты переедет с двух площадок на одну – на ПО «Полет» в Омске и также после запуска серийного производства. Однако, как отметили специалисты, «Ангара» будет создана и в пилотируемом варианте, что увеличивает ее стоимость из-за дополнительных требований по надежности. Тем не менее, стоимость производства одной ракеты к 2024 году планируют снизить с нынешних 7 миллиардов рублей до 4 миллиардов.
В свою очередь, главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН не поверил ни в один из возможных вариантов снижения цены «Ангары» в будущем, отметив, что Роскосмос сознательно дезинформирует и российских граждан, и, по его мнению, руководство страны.
«Безусловно, ее стоимость станет дешевле, когда она будет производиться серийно. Это очевидно, это, так называемый, эффект масштаба. А остальных объяснений я не очень понимаю. Возможно, действительно когда-нибудь «Ангара» будет в пилотируемом варианте. Но если судить по примеру «Союза-2», который используется как в пилотируемом, так и в непилотируемом варианте, серьезных изменений цены у него нет. Так что это своеобразное объяснение. По поводу работы на двух площадках и транспортных расходов в части производства космической техники. Это не является главным фактором или объяснением двукратного снижения цены в будущем. А вот то, что нам дают сомнительные объяснения, и то, что Роскосмос, помимо своего руководителя, который пиарится по любому поводу, не является публичной организацией и не раскрывает информации, даёт основания не верить таким словам. Потому что во всех других случаях, по моему мнению, Роскосмос сознательно дезинформирует и российских граждан, и, возможно, даже руководство страны. Так что я не верю заявлениям Роскосмоса, что когда-то они снизят стоимость «Ангары» практически в два раза», – сказал он.
Ранее руководитель Институт космической политики Иван Моисеев в интервью НСН рассказал, когда может быть создана новая российская орбитальная станция.
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