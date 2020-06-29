Аналитик назвал объяснения Роскосмоса по поводу ракеты «Ангара» сомнительными

В Роскосмосе объяснили высокую себестоимость ракеты «Ангара» и рассказали об условиях, при которых цена будет снижена почти вдвое. В частности, это может произойти после того, как производство ракеты переедет с двух площадок на одну – на ПО «Полет» в Омске и также после запуска серийного производства. Однако, как отметили специалисты, «Ангара» будет создана и в пилотируемом варианте, что увеличивает ее стоимость из-за дополнительных требований по надежности. Тем не менее, стоимость производства одной ракеты к 2024 году планируют снизить с нынешних 7 миллиардов рублей до 4 миллиардов.

В свою очередь, главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН не поверил ни в один из возможных вариантов снижения цены «Ангары» в будущем, отметив, что Роскосмос сознательно дезинформирует и российских граждан, и, по его мнению, руководство страны.