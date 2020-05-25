Пилотируемая программа России может закончиться через десять лет

«Сейчас говорить не о чем. Это одна фраза, больше ничего по станции нет. Мы могли бы создать национальную станцию на базе модуля «Наука», который должен был бы полететь в следующем году. Но в связи с неполадками в системе баков этот модуль уже не годится как база для станции: он становится незаправляемым. Поэтому сейчас орбитальную станцию нужно делать с нуля. Но успеть за 10 лет – в нашей стране таких темпов нет. 20 лет – может быть. Мы одну ракету делали 20 лет – «Ангару», например», - отметил эксперт.

К завершению работы МКС Россия уже не успеет. «Если поставить задачу и получить на нее финансирование – финансирования до 2025 года на эту станцию не существует, потому что эта идея только сейчас возникла. Нужно получить финансирование и начать работу. В лучшем случае 2030-е годы, это конец работы МКС. Если не будет другой станции, это конец нашей пилотируемой программы. Поэтому станция – это национальная задача. Мы ее можем сделать, но проблема, как это будет организовано. Организация пока на нуле, потому что вопрос об этой станции нужно было ставить лет на пять раньше», - указал Моисеев.

По его мнению, МКС останется единственным подобным примером широкого международного сотрудничества в космосе. «МКС к 2030 году должна закончить свою работу. Американцы начинают лунную программу. Они собираются делать лунную станцию и базу на Луне. Здесь бы не помешала и орбитальная станция вокруг Земли, но это уже дело американцев. Денег у них хватит на все задачи. У Китая своя программа. Он никуда не просится и никого не приглашает», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в среду, 27 мая в США должен состояться запуск к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, в котором будут находиться астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Это будет первый пилотируемый запуск с территории США после закрытия программы космических шаттлов в 2011 году. В случае успеха «Роскосмос» утратит монополию на пилотируемые полеты к МКС.

