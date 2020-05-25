Пилотируемая программа России может закончиться через десять лет
Руководитель Институт космической политики в эфире НСН рассказал, когда может быть создана новая российская орбитальная станция.
Россия должна «немедленно» начать создание новой орбитальной станции, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Как передает «Коммерсант», он заявил, что Международная космическая станция (МКС) просуществует еще семь-десять лет, и нашей стране, «которая всегда была лидером в создании орбитальных станций», должна начать немедленно работу по созданию новой.
Руководитель Институт космической политики Иван Моисеев в эфире НСН рассказал, когда может быть создана новая российская орбитальная станция.
«Сейчас говорить не о чем. Это одна фраза, больше ничего по станции нет. Мы могли бы создать национальную станцию на базе модуля «Наука», который должен был бы полететь в следующем году. Но в связи с неполадками в системе баков этот модуль уже не годится как база для станции: он становится незаправляемым. Поэтому сейчас орбитальную станцию нужно делать с нуля. Но успеть за 10 лет – в нашей стране таких темпов нет. 20 лет – может быть. Мы одну ракету делали 20 лет – «Ангару», например», - отметил эксперт.
К завершению работы МКС Россия уже не успеет. «Если поставить задачу и получить на нее финансирование – финансирования до 2025 года на эту станцию не существует, потому что эта идея только сейчас возникла. Нужно получить финансирование и начать работу. В лучшем случае 2030-е годы, это конец работы МКС. Если не будет другой станции, это конец нашей пилотируемой программы. Поэтому станция – это национальная задача. Мы ее можем сделать, но проблема, как это будет организовано. Организация пока на нуле, потому что вопрос об этой станции нужно было ставить лет на пять раньше», - указал Моисеев.
По его мнению, МКС останется единственным подобным примером широкого международного сотрудничества в космосе. «МКС к 2030 году должна закончить свою работу. Американцы начинают лунную программу. Они собираются делать лунную станцию и базу на Луне. Здесь бы не помешала и орбитальная станция вокруг Земли, но это уже дело американцев. Денег у них хватит на все задачи. У Китая своя программа. Он никуда не просится и никого не приглашает», - заключил собеседник НСН.
Напомним, в среду, 27 мая в США должен состояться запуск к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, в котором будут находиться астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Это будет первый пилотируемый запуск с территории США после закрытия программы космических шаттлов в 2011 году. В случае успеха «Роскосмос» утратит монополию на пилотируемые полеты к МКС.
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