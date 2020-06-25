Россия впервые выпустит туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и американская компания Space Adventures Inc. подписали контракт на проведение краткосрочной экспедиции для двух туристов на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Об этом сообщили в РКК в четверг, 25 июня.
Предполагается, что в рамках экспедиции состоится первый в истории выход космического туриста в открытый космос. Он состоится с российского сегмента МКС в сопровождении профессионального российского космонавта.
До этого РКК «Энергия» и Роскосмос совместно со Space Adventures Inc. выполнили восемь краткосрочных космических полётов. В космосе побывали пять туристов из США, один британец и один канадец.
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