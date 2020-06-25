Россия впервые выпустит туриста в открытый космос

Предполагается, что в рамках экспедиции состоится первый в истории выход космического туриста в открытый космос. Он состоится с российского сегмента МКС в сопровождении профессионального российского космонавта.

До этого РКК «Энергия» и Роскосмос совместно со Space Adventures Inc. выполнили восемь краткосрочных космических полётов. В космосе побывали пять туристов из США, один британец и один канадец.

