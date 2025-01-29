Аэропорт Мурманска приостановил работу из-за опасности БПЛА
Аэропорт Мурманск имени Николая II в городском поселении Мурмаши временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.
В 11:10 губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что тревога объявлена на всей территории региона. Он отметил, что принимаются все необходимые меры.
Минобороны РФ ранее сегодня отчиталось об уничтожении над территорией России за минувшую ночь более сотни беспилотников ВСУ. Один дрон был нейтрализован в частнстности над Ленинградской областью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru