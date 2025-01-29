Аэропорт Мурманска приостановил работу из-за опасности БПЛА

Аэропорт Мурманск имени Николая II в городском поселении Мурмаши временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

В 11:10 губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что тревога объявлена на всей территории региона. Он отметил, что принимаются все необходимые меры.

В Нижегородской области обломки БПЛА упали на территории предприятия «СИБУР-Кстово»

Минобороны РФ ранее сегодня отчиталось об уничтожении над территорией России за минувшую ночь более сотни беспилотников ВСУ. Один дрон был нейтрализован в частнстности над Ленинградской областью.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:АэропортБеспилотникиМурманская Область

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