Аэропорт Мурманска приостановил работу из-за опасности БПЛА

Аэропорт Мурманск имени Николая II в городском поселении Мурмаши временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

В 11:10 губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что тревога объявлена на всей территории региона. Он отметил, что принимаются все необходимые меры.