Над территорией России уничтожили 104 украинских беспилотника
Более ста беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России за минувшую ночь. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в ведомстве.
Отмечается, что 47 дронов сбили в Курской области, 27 – в Брянской, 11 – в Смоленской, семь – в Тверской. Кроме того, четыре БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, по три – над Нижегородской и Калужской, по одному – над Ростовской и Ленинградской.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что при отражении атаки БПЛА обломки упали на территории Кстовской промзоны. Возник пожар, предварительно, никто не пострадал, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru