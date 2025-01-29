Над территорией России уничтожили 104 украинских беспилотника

Более ста беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России за минувшую ночь. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в ведомстве.

Отмечается, что 47 дронов сбили в Курской области, 27 – в Брянской, 11 – в Смоленской, семь – в Тверской. Кроме того, четыре БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, по три – над Нижегородской и Калужской, по одному – над Ростовской и Ленинградской.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что при отражении атаки БПЛА обломки упали на территории Кстовской промзоны. Возник пожар, предварительно, никто не пострадал, пишет 360.ru.

