В Нижегородской области обломки БПЛА упали на территории предприятия «СИБУР-Кстово»

Обломки беспилотника рухнули на территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области, возник пожар. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«В результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия... упали обломки, что вызвало возгорание», — отмечается в сообщении.

На месте ЧП работают пожарные. Отмечается, что никто не пострадал, персонал предприятия переместили на безопасное расстояние.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что при отражении атаки БПЛА в регионе обломки упали на территории Кстовской промзоны, произошел пожар. По данным Минобороны, ночью 29 января над областью перехватили три украинских дрона, пишет Ura.ru.