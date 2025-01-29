В Нижегородской области обломки БПЛА упали на территории предприятия «СИБУР-Кстово»
Обломки беспилотника рухнули на территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области, возник пожар. Об этом заявили в пресс-службе организации.
«В результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия... упали обломки, что вызвало возгорание», — отмечается в сообщении.
На месте ЧП работают пожарные. Отмечается, что никто не пострадал, персонал предприятия переместили на безопасное расстояние.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что при отражении атаки БПЛА в регионе обломки упали на территории Кстовской промзоны, произошел пожар. По данным Минобороны, ночью 29 января над областью перехватили три украинских дрона, пишет Ura.ru.
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