«Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг по девяти самолётам
10 ноября 202304:27
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» урегулировал вопросы иностранного лизинга с компанией BOC Aviation из Ирландии по девяти лайнерам, сообщает RT.
Право собственности на эти самолеты перешло российскому страховщику НСК, который выплатил сумму урегулирования.
Ранее стало известно, что авиакомпании России рискуют не успеть выкупить воздушные суда из зарубежного лизинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru