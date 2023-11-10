«Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг по девяти самолётам

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» урегулировал вопросы иностранного лизинга с компанией BOC Aviation из Ирландии по девяти лайнерам, сообщает RT.

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Право собственности на эти самолеты перешло российскому страховщику НСК, который выплатил сумму урегулирования.

Ранее стало известно, что авиакомпании России рискуют не успеть выкупить воздушные суда из зарубежного лизинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:СамолетыАвиацияАэрофлот

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