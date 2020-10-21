«Аэрофлот» разрешил бесплатно обменивать билеты

Нововведение касается билетов, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно, пишет «Газета.ру».

Для того, чтобы обменять билет, нужно будет обратиться по месту его приобретения или в контакт-центр авиакомпании не позднее 30 минут после времени отправки рейса.

Закрытие внешних границ из-за коронавируса в октябре не станет большой проблемой для российской авиаотрасли - гораздо опаснее внутренние ограничения, рассказал в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

