«Аэрофлот» разрешил бесплатно обменивать билеты
Авиакомпания «Аэрофлот» дала возможность пассажирам экономкласса менять билеты на рейсы по всем направлениям внутри России без доплаты. Об этом говорится на сайте компании.
Нововведение касается билетов, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно, пишет «Газета.ру».
Для того, чтобы обменять билет, нужно будет обратиться по месту его приобретения или в контакт-центр авиакомпании не позднее 30 минут после времени отправки рейса.
Закрытие внешних границ из-за коронавируса в октябре не станет большой проблемой для российской авиаотрасли - гораздо опаснее внутренние ограничения, рассказал в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
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