«Аэрофлот» рассчитывает на восстановление перевозок в апреле

«Аэрофлот» надеется, что авиасообщение будет восстановлено с апреля 2021 года. В противном случае перевозчику потребуется пересмотреть планы по развитию компании. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил назначенный в ноябре гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

«Если с апреля будет… вторая волна пандемии или что-то еще, то тогда придётся несколько пересматривать наши планы с тем, чтобы опять двигаться по пути выживания и сокращения», - цитирует топ-менеджера РИА Новости.