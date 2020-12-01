«Аэрофлот» рассчитывает на восстановление перевозок в апреле
«Аэрофлот» надеется, что авиасообщение будет восстановлено с апреля 2021 года. В противном случае перевозчику потребуется пересмотреть планы по развитию компании. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил назначенный в ноябре гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.
«Если с апреля будет… вторая волна пандемии или что-то еще, то тогда придётся несколько пересматривать наши планы с тем, чтобы опять двигаться по пути выживания и сокращения», - цитирует топ-менеджера РИА Новости.
Пока «Аэрофлот» не намерен пересматривать параметры стратегии до 2028 года. Планируется, что к этому времени группа будет перевозить порядка 130 миллионов пассажиров в год. Стратегия была подготовлена в июле.
Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что за январь-сентябрь 2020 года убыток составил 65,56 млрд рублей.
В ноябре авиакомпания возобновила полеты на Кипр, пишет «Газета.ру». Въезд разрешен только определенным категориям пассажиров, речь идет в частности об обладателях вида на жительство.
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