Минтранс спрогнозировал двукратное падение авиаперевозок в 2020 году

Минтранс России ожидает падения авиаперевозок в 2020 году на 53% - по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Наша авиация по темпам восстановления внутренних перевозок стала первой в мире. В целом в текущем году будет перевезено около 60 млн пассажиров, это двукратное падение по сравнению с прошлым годом», — цитирует министра ТАСС.

Дитрих отметил, что «пандемия кардинально изменила сложившиеся условия». Так, по его словам, «снижение объёма перевозок за 8 месяцев на внутренних линиях составило 30%, на международных из-за закрытия границ достигло 75%», пишет RT.

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Между тем, ранее агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) заявило, что восстановление российской экономики после шоков 2020 года растянется на три года. Так, в этом году ожидается спад ВВП в 5-6%, в 2021 году – рост в 2-3%, пишет РБК.

Медленнее всех – более пяти лет – будут восстанавливаться такие отрасли, как машиностроение, авиаперевозки, добыча угля и коммерческая недвижимость, полагают в НКР. Их положение осложняют устаревшие технологии, спад инвестиций и снижение доходов населения. По терминологии рейтингового агентства эти отрасли отнесли к «улиткам».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАвиаперевозкиМинтрансСамолеты
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