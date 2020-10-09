Минтранс спрогнозировал двукратное падение авиаперевозок в 2020 году

Минтранс России ожидает падения авиаперевозок в 2020 году на 53% - по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Наша авиация по темпам восстановления внутренних перевозок стала первой в мире. В целом в текущем году будет перевезено около 60 млн пассажиров, это двукратное падение по сравнению с прошлым годом», — цитирует министра ТАСС.

Дитрих отметил, что «пандемия кардинально изменила сложившиеся условия». Так, по его словам, «снижение объёма перевозок за 8 месяцев на внутренних линиях составило 30%, на международных из-за закрытия границ достигло 75%», пишет RT.