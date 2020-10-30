Убытки «Аэрофлота» за девять месяцев превысили 65 миллиардов рублей

Чистый убыток «Аэрофлот» за январь-сентябрь 2020 года составил 65,56 млрд рублей, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении уточняется, что, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), выручка авиаперевозчика за отчётный период, в том числе по причине снижения пассажиропотока в пандемию, упала в 2,4 раза - до 176,95 млрд рублей.

Валовый убыток «Аэрофлота» по итогам девяти месяцев текущего года достиг 76,27 млрд рублей, тогда как в аналогичном периоде 2019-го года была зафиксирована прибыль в 9,79 млрд рублей. Убытки до уплаты налогов составили 86,16 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что в третьем квартале 2020 года операционные показатели «Аэрофлота» частично восстановились за счёт возобновления полётов по России и выполнения международных рейсов».

В марте 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса российские власти полностью запретили международные авиаперевозки, после чего ограничения также ввели и на внутренних рейсах. Перелёты возобновились только летом.