Убытки «Аэрофлота» за девять месяцев превысили 65 миллиардов рублей
Чистый убыток «Аэрофлот» за январь-сентябрь 2020 года составил 65,56 млрд рублей, сообщает пресс-служба авиакомпании.
В сообщении уточняется, что, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), выручка авиаперевозчика за отчётный период, в том числе по причине снижения пассажиропотока в пандемию, упала в 2,4 раза - до 176,95 млрд рублей.
Валовый убыток «Аэрофлота» по итогам девяти месяцев текущего года достиг 76,27 млрд рублей, тогда как в аналогичном периоде 2019-го года была зафиксирована прибыль в 9,79 млрд рублей. Убытки до уплаты налогов составили 86,16 млрд рублей.
В пресс-службе отметили, что в третьем квартале 2020 года операционные показатели «Аэрофлота» частично восстановились за счёт возобновления полётов по России и выполнения международных рейсов».
В марте 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса российские власти полностью запретили международные авиаперевозки, после чего ограничения также ввели и на внутренних рейсах. Перелёты возобновились только летом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Пять терактов предотвратили в Центральной России в 2020 году
- Убытки «Аэрофлота» за девять месяцев превысили 65 миллиардов рублей
- Стало известно о разрушениях и пострадавших после землетрясения в Турции
- Французская полиция после теракта в Ницце усилится 3,5 тысячами резервистов
- СМИ: В Ростове возбудили уголовное дело после гибели пациентов COVID-госпиталя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru