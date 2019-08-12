1:0 в пользу России. Турция откажется от американских F-35 в пользу Су-35

Такую информацию распространила турецкая газета Yeni Safak, ссылаясь на военный источник. Тот сообщает, что Анкара таким образом решила отреагировать на нежелание Штатов продавать истребители F-35.

При этом официальных комментариев по поводу возможной закупки Су-35 в Анкаре пока не дают.

Напомним, о том, что Россия готова поставлять Турции истребители Су-35, если Анкара проявит интерес к приобретению, ранее заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов

Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев пояснил НСН, какую в итоге позицию постарается занять Турция, чтобы не потерять ни США, ни Россию в качестве своих партнеров.

«Эрдоган, будучи искусным политиком, понимает, что США со своими санкциями могут принести Турции немало вреда. В первую очередь, речь идет об истребителях F-35, которые Штаты отказываются поставлять из-за С-400. И президент Турции будет делать всё возможное, чтобы усидеть на двух стульях. Турция налаживает отношения с Россией, но и не стоит забывать, что Турция - член НАТО. Так что, возможно, Анкара может, например, купить истребители, но не использовать их, а поставить их в Катар», - уверен эксперт.

К слову, Турция не первая страна, которая заинтересована в российских истребителях. Ранее о желании сотрудничества с Россией по этому вопросу заявил и Египет. Каир при этом намеренно выбрал именно Су-35 вместо штатовских F-35.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН рассказал, почему власти Египта выбрали российский истребитель вместо более совершенного американского.

«Сегмент российского истребителя Су-35 – это 4 ++ поколение супермодернизированных самолетов. Для четвертого поколения Су-35 - лучшая машина на сегодня. Уже есть пятое поколение – в основном оно представлено американским F-35. Но эти машины гораздо дороже и меньше экспортируются. Тем более, что США вначале насыщает техникой собственную армию, затем войска стран НАТО, а после этого машины в уже несколько упрощенном виде идут на экспорт», - рассказал авиаконструктор.

Напомним, после начала поставок в Турцию российских систем ПВО С-400 США решили исключить Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

