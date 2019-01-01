Продажу Турции российских истребителей назвали мощным ударом по единству в НАТО

После отказа США поставлять Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что Москва готова продать Анкаре российские истребители Су-35. В самой Турции оперативно намекнули, что уже подыскивают альтернативу американским самолетам. Об этом, в частности, заявил начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал НСН, что Россия и Турция, возможно, смогут договориться и о поставках российского истребителя пятого поколения Су-57

«Введение военных санкций против Турции следует рассматривать как первую начальную стадию в политическом и экономическом давлении США, могут последовать и торгово-экономические санкции. В этих условиях Турции очень важно иметь определенно рода козыри, чтобы противостоять американскому давлению. Российско-турецкая сторона нашла очень эффективный ответ, предложив Анкаре купить истребители Су-57», – сказал он

Возможное решение Турции продолжить закупки российского вооружения могут также нанести серьезный удар по политической солидарности в блоке НАТО

«Если Турция примет решение о закупке хотя бы ограниченного количества истребителей Су-57, это может иметь эффект домино, которого очень боятся США. Это ситуация, которая выводит отношения как между США и их союзниками на новый уровень, показывая, что даже у самых близких союзников США есть возможность противостоять американскому диктату и американской нахрапистости. С другой стороны, оно в еще большей степени может осложнить российско-американские отношения», - заявил собеседник НСН.

Ране Турция получила первые системы ПВО С-400 в рамках заключенного в 2017 году договора с Москвой. Сделка оценивается в 2,5 млрд долларов. Вашингтон в ответ на это приостановил действие договора о продаже Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.

