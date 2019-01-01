Два стула для Эрдогана. Интересы России и США пересеклись из-за поставок оружия Турции
Глава Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока в эфире НСН рассказал, как турецкий лидер лавирует между российскими и американскими интересами.
Турция может избежать санкций США, если не будет использовать приобретенные у России ЗРК С-400. С таким предложением выступил американский сенатор Линдси Грэм. Он передал главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу просьбу президента США Дональда Трампа не вводить в строй российские комплексы.
Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев пояснил НСН, какую в итоге постарается занять Турция, чтобы не потерять ни США, ни Россию в качестве своих партнеров.
«Эрдоган, будучи искусным политиком, понимает, что США со своими санкциями могут принести Турции немало вреда. В первую очередь, речь идет об истребителях F-35, которые Штаты отказываются поставлять из-за С-400. И президент Турции будет делать всё возможное, чтобы усидеть на двух стульях. Турция налаживает отношения с Россией, но и не стоит забывать, что Турция - член НАТО. Так что, возможно, Анкара может, например, купить истребители, но не использовать их, а поставить их в Катар», - уверен эксперт.
Напомним, Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРС С-400 в 2017 году. В этот момент в ситуацию вмешались Штаты, пригрозившие Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Но турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению президента Реджепа Таипа Эрдогана, НАТО «должна быть счастлива», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.
При этом востоковед Исаев обратил внимание на еще один немаловажный аспект договора между Россией и Турцией, о котором российские СМИ пишут крайне неохотно.
«Турция много раз говорила, что покупает не просто вооружение, но технологии. Она хочет производить их вместе с Россией. Это не просто покупка, это еще и инвестиция. Для Турции было бы идеально не испортить отношения с США, но и приобрести российские ракеты, щелкнув по носу Трампа. Эрдоган сможет показать, что он искусный политик, который может принимать решения без оглядки на Запад, но и будет все рано оглядываться на Штаты», - высказал свою позицию в беседе с НСН Исаев.
Россия, не желая портить едва наладившиеся отношения с Турцией, отменила часть санкций против страны. Указ подписал накануне, 26 июля, президент Владимир Путин.
Его турецкий коллега Эрдоган сообщил, что решение Москвы частично возобновить действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан является результатом диалога и теплых отношений между двумя странами.
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