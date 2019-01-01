Два стула для Эрдогана. Интересы России и США пересеклись из-за поставок оружия Турции

Турция может избежать санкций США, если не будет использовать приобретенные у России ЗРК С-400. С таким предложением выступил американский сенатор Линдси Грэм. Он передал главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу просьбу президента США Дональда Трампа не вводить в строй российские комплексы.

Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев пояснил НСН, какую в итоге постарается занять Турция, чтобы не потерять ни США, ни Россию в качестве своих партнеров.

«Эрдоган, будучи искусным политиком, понимает, что США со своими санкциями могут принести Турции немало вреда. В первую очередь, речь идет об истребителях F-35, которые Штаты отказываются поставлять из-за С-400. И президент Турции будет делать всё возможное, чтобы усидеть на двух стульях. Турция налаживает отношения с Россией, но и не стоит забывать, что Турция - член НАТО. Так что, возможно, Анкара может, например, купить истребители, но не использовать их, а поставить их в Катар», - уверен эксперт.

Напомним, Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРС С-400 в 2017 году. В этот момент в ситуацию вмешались Штаты, пригрозившие Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Но турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению президента Реджепа Таипа Эрдогана, НАТО «должна быть счастлива», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

При этом востоковед Исаев обратил внимание на еще один немаловажный аспект договора между Россией и Турцией, о котором российские СМИ пишут крайне неохотно.