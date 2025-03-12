«Сильно не ругайтесь!»: Беляев пообещал не делать из «Правил жизни» музыкальный журнал
Основатель группы Therr Maitz Антон Беляев в эфире НСН заявил, что не хочет перетягивать на себя одеяло в новой роли главреда журнала, но понимает опасения коллег.
Основатель группы Therr Maitz Антон Беляев после назначения на должность главного редактора журнала «Правила жизни» рассказал НСН, что не планирует превращать издание в музыкальное. Он признался, что понимает удивление коллег, а также пообещал завоевать доверие читателей и обязательно привнести что-то свое.
До него должность главреда занимал писатель Сергей Минаев, перешедший на пост редакционного директора журнала в июле 2023 года.
«Я не хотел бы перетягивать на себя одеяло. Я понимаю удивление людей от моего там появления. Я сам не очень понимаю непрофессиональных людей на своих местах, для меня это всегда очень тревожно. Поэтому я серьезно подошел к вопросу, сейчас нахожусь на этапе осмысления всех процессов. Очень хочется, чтобы люди порадовались каким-то аспектам, которые я могу привнести. Мы сейчас обсуждаем все, начиная от формата, заканчивая выбором бумаги. К работе я приступил буквально несколько дней назад. Передаю привет индустрии, сильно не ругайтесь, пожалуйста!», - пошутил он.
Беляев объяснил, что не имеет права делать акцент только на музыке, но намекнул на интересные контакты внутри индустрии, которые «готовы с ним говорить».
«Что касается музыки, точно этого не будет сразу. Конечно, первая реакция у моих коллег была в том, чтобы предложить сделать музыкальный номер, потому что мне это близко, есть контакты внутри индустрии интересные, люди готовы со мной говорить об этом. Но это точно не случится сразу. Я думаю, что надо немножко завоевать доверие, хочется погрузиться во все. Все-таки это профессия, она, конечно, не такая, как люди себе представляют ее. Это позиция принятия решений, направлений, в целом взгляда на продукт. Я пока не имею права превращать это в музыкальный журнал. Таких планов нет! Я бы не стал раскрывать подробности первых номеров. С редакцией обсуждено уже порядка трех-четырех номеров. Всего их в году шесть, какие-то темы еще формируются, работа ведется, мы только начали», - рассказал собеседник НСН, сохраняя интригу.
Беляев известен как музыкант и продюсер, он также является основателем проекта «LAB с Антоном Беляевым». Был участником и впоследствии наставником музыкального шоу «Голос». В 2019 году стал ментором блока музыкальных видео на курсе «Режиссура короткой формы» в Московской школе кино (МШК), передает «Радиоточка НСН».
«Правила жизни» - российский глянцевый журнал, основанный в 2005 году как российская версия журнала Esquire.
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