«Сильно не ругайтесь!»: Беляев пообещал не делать из «Правил жизни» музыкальный журнал

«Я не хотел бы перетягивать на себя одеяло. Я понимаю удивление людей от моего там появления. Я сам не очень понимаю непрофессиональных людей на своих местах, для меня это всегда очень тревожно. Поэтому я серьезно подошел к вопросу, сейчас нахожусь на этапе осмысления всех процессов. Очень хочется, чтобы люди порадовались каким-то аспектам, которые я могу привнести. Мы сейчас обсуждаем все, начиная от формата, заканчивая выбором бумаги. К работе я приступил буквально несколько дней назад. Передаю привет индустрии, сильно не ругайтесь, пожалуйста!», - пошутил он.

Беляев объяснил, что не имеет права делать акцент только на музыке, но намекнул на интересные контакты внутри индустрии, которые «готовы с ним говорить».

«Что касается музыки, точно этого не будет сразу. Конечно, первая реакция у моих коллег была в том, чтобы предложить сделать музыкальный номер, потому что мне это близко, есть контакты внутри индустрии интересные, люди готовы со мной говорить об этом. Но это точно не случится сразу. Я думаю, что надо немножко завоевать доверие, хочется погрузиться во все. Все-таки это профессия, она, конечно, не такая, как люди себе представляют ее. Это позиция принятия решений, направлений, в целом взгляда на продукт. Я пока не имею права превращать это в музыкальный журнал. Таких планов нет! Я бы не стал раскрывать подробности первых номеров. С редакцией обсуждено уже порядка трех-четырех номеров. Всего их в году шесть, какие-то темы еще формируются, работа ведется, мы только начали», - рассказал собеседник НСН, сохраняя интригу.

Беляев известен как музыкант и продюсер, он также является основателем проекта «LAB с Антоном Беляевым». Был участником и впоследствии наставником музыкального шоу «Голос». В 2019 году стал ментором блока музыкальных видео на курсе «Режиссура короткой формы» в Московской школе кино (МШК), передает «Радиоточка НСН».

«Правила жизни» - российский глянцевый журнал, основанный в 2005 году как российская версия журнала Esquire.

