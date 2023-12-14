«Вронский, Бродский и Денёв»: Полина Аскери о нашумевших художниках и сериалах

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила галерист и коллекционер Полина Аскери, рассказавшая все самое интересное о современном искусстве.

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Главным музыкальным событием уикенда стал юбилейный марафон, который сегодня идет весь день эфире «Нашего Радио». Поздравить любимую радиостанцию с 25-летием пришло полтора десятка музыкантов – от Найка Борзова до «Тайм-Аута».

Концертным хэдлайнером уикенда станет группа Lumen, которая даст сразу два концерта – в Москве (16 декабря, клуб «Base») и Санкт-Петербурге. В столице также выступят «Слот» (15 декабря, «VK Stadium») и «Калинов мост» (17 декабря, «Вереск»), а Uma2rman примет участие в гала-концерте в честь 50-летия фигуриста Ильи Авербуха (17 декабря, ВТБ Арена).

Ну а Полина Аскери назвала НСН своих любимых музыкантов.

«Я большой фанат классической музыки, один из моих друзей - прекрасный композитор Кирилл Рихтер. Я люблю джаз, безусловно. "Моральный кодекс" - я давно ребят знаю, они даже выступали на моем Дне Рождения. Недавно я была на огромнейшем концерте в "Лужниках", когда Сережа Жуков с группой "Руки Вверх!" собрал полный стадион. Насколько мне известно, он побил рекорд всех концертов в Москве, там было более 75 тыс. человек. Zivert большая молодец. Мы не знакомы с ней лично, но мне очень нравятся ее тексты. Наверное, если говорить про тексты песен, очень хорошие тексты у Ёлки. Лиза вообще большая умничка, я ее очень люблю и ценю. Она нежные и очень родные песни пишет», - сказала Аскери.

При этом светская львица отметила, что первое интервью, с которого началась ее карьера, она сделала в 13 лет с певцом Данко.

