«Вронский, Бродский и Денёв»: Полина Аскери о нашумевших художниках и сериалах
Светская леди в эфире НСН назвала сериал, затмивший «Слово пацана», похвалила Мазаева, Ёлку и Zivert, и рассказала, как любимец Катрин Денёв оказался на Патриках.
Музыка: Zivert, Ёлка и Мазай
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила галерист и коллекционер Полина Аскери, рассказавшая все самое интересное о современном искусстве.
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Главным музыкальным событием уикенда стал юбилейный марафон, который сегодня идет весь день эфире «Нашего Радио». Поздравить любимую радиостанцию с 25-летием пришло полтора десятка музыкантов – от Найка Борзова до «Тайм-Аута».
Концертным хэдлайнером уикенда станет группа Lumen, которая даст сразу два концерта – в Москве (16 декабря, клуб «Base») и Санкт-Петербурге. В столице также выступят «Слот» (15 декабря, «VK Stadium») и «Калинов мост» (17 декабря, «Вереск»), а Uma2rman примет участие в гала-концерте в честь 50-летия фигуриста Ильи Авербуха (17 декабря, ВТБ Арена).
Ну а Полина Аскери назвала НСН своих любимых музыкантов.
«Я большой фанат классической музыки, один из моих друзей - прекрасный композитор Кирилл Рихтер. Я люблю джаз, безусловно. "Моральный кодекс" - я давно ребят знаю, они даже выступали на моем Дне Рождения. Недавно я была на огромнейшем концерте в "Лужниках", когда Сережа Жуков с группой "Руки Вверх!" собрал полный стадион. Насколько мне известно, он побил рекорд всех концертов в Москве, там было более 75 тыс. человек. Zivert большая молодец. Мы не знакомы с ней лично, но мне очень нравятся ее тексты. Наверное, если говорить про тексты песен, очень хорошие тексты у Ёлки. Лиза вообще большая умничка, я ее очень люблю и ценю. Она нежные и очень родные песни пишет», - сказала Аскери.
При этом светская львица отметила, что первое интервью, с которого началась ее карьера, она сделала в 13 лет с певцом Данко.
Театр и выставки: Шутки ангелов и |catalog|
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Новогодний кабачок» в Театре Сатиры и «Последний поезд» в «Ленкоме».
В Петербурге идут на «Мертвые души», в Краснодаре на «Войну и мир», а в Новосибирске – на комедию «Когда ангелы шутят».
Ну а Полина Аскери рассказала НСН, где сегодня бьется сердце современного искусства.
«Я очень рекомендую всем посетить ярмарку современного искусства |catalog|, которая впервые организована Ассоциацией галерей. Она открывается 14 декабря и будет проходить до 17-го в Москве на улице Пятницкая, я буду рада видеть всех. В ярмарке участвует более 30 галерей, которые показывают лучших российских художников и очень много молодого искусства. Главное событие года в арт-сфере - это Московский фестиваль искусства ArtLife Fest, который прошел буквально несколько недель назад в Манеже. Это ежегодное мероприятие, его посетило в этом году более 50 тыс. человек. У нас ежемесячно проходят очень важные мероприятия в мире искусства. В октябре это было открытие ярмарки Cosmoscow, ноябрь – ArtLife Fest, сейчас ярмарка |catalog|. Плюс ежегодно летом проходит Российская креативная неделя», - отметила владелица Askeri Gallery.
Современное искусство: Новый Пикассо и любимец Денёв
Полина Аскери также выступила в качестве гида НСН по миру современного искусства, рассказав, куда нужно обязательно сходить в Москве.
«Я всегда всем советую ходить и на выставки, и на ярмарки, и в галереи, и в музеи. Начать можно с музея современного искусства ММОМА. У Васи Церетели обычно несколько площадок и у них очень хорошие выставки проходят еженедельно, ежемесячно открываются новые проекты, поэтому рекомендую. Безусловно, к нам в Askeri Gallery, мы переехали на новую площадку на Патриках. На Спиридоновке теперь находимся, у нас появилась возможность показывать сразу трех художников. На данный момент, до конца декабря у нас идет выставка американского художника Питера Опхайма. Также мы показываем работы российской художницы Маши Руденко, у нее уникальная техника и невероятные работы. Третий художник – это Юрий Леонидович Купер, один из самых известных российских художников не только в РФ, но и за рубежом. У него было более 150 персональных выставок в лучших музеях мира. Юрий Леонидович - невероятный персонаж, человек-история, он был одним из лучших друзей Бродского, когда он начинает рассказывать про их похождения в Венеции, Лондоне, ты думаешь: О Боже, это эпоха, с которой у тебя есть возможность соприкоснуться через его работы! Он также в свое время был одним из любимых мужчин Катрин Денёв. Она до сих пор с большой теплотой о нем отзывается и носит кольцо, которое он ей подарил, потому что он также и ювелир», - рассказала Аскери.
Она также назвала имена зарубежных и российских художников, на которых стоит обратить внимание.
«Из самых известных мировых художников у нас есть в пуле всемирно-известный южно-корейский художник Кван Ен Чан. Если брать модных мировых художников, это тот же самый Джефф Кунс, мне, например, очень нравится Джордж Кондо, его еще называют Пикассо наших дней. Я всегда посещаю лучшие мировые ярмарки и музеи, лично общаюсь со многими художниками, - с тем же Джеффом Кунсом я знакома лично, с Брайаном Kawsом, Вимом Дельвуа. Из наших, кто мне очень нравится, я считаю, что надо инвестировать в Машу Руденко. За последние три года она стала очень популярной, спрос на ее работы растет с каждым днем. Ее работы есть в коллекции у Софьи Троценко, чем я особенно горжусь, у нее невероятно хороший вкус, она один из главных экспертов в современном искусстве. Мне еще очень нравятся работы Паши Полянского, его выставку мы делали весной, объединяли ее с разными гаджетами и разработками из Сколково. Это был очень интересный кейс – объединение искусства с технологиями. Паша входит в сто самых популярных художников России, он всегда говорит о красоте женского тела, но без пошлости и перегибов, у него всегда в едином порыве взаимодействие женской красоты с флорой и фауной, это невероятно красиво», - рассказала галерист.
Кино: Пацаны и новый секс-символ
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе главных премьер комедии «Новогодний шеф» с Павлом Прилучным и Зоей Бербер, и новогодние приключения Манюни. Кроме того, сегодня на экраны вышла предпоследняя серия нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Полина Аскери скептически оценила этот хит, назвав при этом сериал, после которого она зауважала российское кино.
«В какой-то момент начала смотреть "Слово пацана", меня хватило ровно на пять минут. Честно, - это не та тема, которую хочется педалировать и максимально популяризировать. То, что было в те времена, я боюсь, что очень много людей, молодежь, потянется за этим образом. Я в этом году посмотрела сериал "Жить жизнь" и, честно говоря, зауважала наших ребят за суперкачественно сделанный продукт. Это не просто красивая картинка, а очень нужная тема. Там поднимается тема домашнего насилия, абьюза в отношениях, то что, действительно, нужно обсуждать и проговаривать, дабы как можно больше людей были счастливы и выбирали себе правильного партнера. Чтобы эти семьи потом не распадались. Я очень много узнала в этом сериале, в том числе, про свои отношения, поняла, что у нас в стране, действительно, у многих мужчин есть такой паттерн поведения. Восхищена работой главных героев, Рома Васильев - невероятный красавец, действительно талантливый актер. Дико расстроилась, когда его утвердили на роль Вронского в сериале Netflix «Анна К.», но, к сожалению, все это слетело. Я думаю, это будет один из главных секс-символов страны в ближайшее время и, конечно же, главная актриса – Любовь Аксенова (на фото) , она мне очень нравится», - сказала Аскери.
Она также высказалась о западных кино-классиках, назвав «Барби» «рекламным роликом».
«"Барби" видела, "Оппенгеймера" нет. К сожалению, я уже давно перестала опираться на то, что происходит на Западе. Мне кажется, что это абсолютное зомбирование масс. Я как маркетолог могу сказать, что "Барби" это классная рекламная кампания, потому что продажи куклы Барби возросли в сотни, тысячи раз после этого фильма. Это прекрасный рекламный ролик, не более того. Я люблю фильмы Соррентино. Уважаю работы братьев Коэнов. Новый фильм Вуди Аллена ("Великая ирония" - прим. НСН) ироничный, легкий, но он теряет хватку с возрастом. Раньше это было жестче, глубже, острее, сейчас это легкая, милая история», - заключила собеседница НСН,
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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