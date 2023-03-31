«Ждут своего часа»: Лидер Lumen о новых песнях и юбилейном туре
«Тэм» Булатов рассказал в эфире НСН о своей мечте и об отношении к песне «Гореть», допустив осеннее продолжение концертного тура.
Вокалист группы Lumen Рустэм Булатов в интервью НСН рассказал о подробностях юбилейного тура, рекомендовав фанатам слушать песни не отдельно, а в контексте альбома.
1 апреля Lumen начинает тур с концертов в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске. В его рамках запланировано 30 концертов, в том числе два в Москве и один в Санкт-Петербурге.
«В этом году группа отмечает 25-летие, Первого апреля мы отправляемся в большой тур. Четверть века мы ярко ощущали поддержку наших слушателей, мы это очень ценим и таким образом хотим показать свою благодарность. Мы составили программу из самых знаковых песен, на наш взгляд, при этом убрали оттуда все развлекательное и веселое. Первая часть тура большая, мы будем в дороге весь апрель, затем прервемся на майские праздники, и после этого будем гастролировать три недели в мае. Впереди почти два месяца разъездов, при этом мы откроем для себя и новые города, есть план добраться, наконец, до Петропавловска-Камчатского. Всю свою творческую жизнь я мечтал там побывать с концертами, потому что это очень далеко и я наслышан, насколько там красиво», - сказал Булатов.
Он объяснил, почему в Москве будет два концерта, и допустил продолжение тура осенью.
«Все концерты в туре будут с одной и той же программой, которую мы долго подбирали. Два концерта в Москве связаны с тем, что это большой город, и за один раз на выбранной площадке всех желающих не вместить. Очень может быть, что в дальнейшем появятся города, которые захотят нас увидеть с этой программой. Я не обещаю, но не исключаю вариант, что мы осенью поедем в продолжение тура. В прошлом году мы были на концертах за границей, там, где понимают хорошо русский язык и наши песни. Мы были в Казахстане, Кыргызстане, Армении. Может быть, осенью или летом мы это повторим и снова заедем в гости к нашим добрым соседям», - допустил музыкант.
Он отметил, что очень любит песню «Гореть» с альбома 2007 года, объяснив, как ее правильно слушать.
«Для нас очень важно выпускать не просто песни, а альбомы, которые продуманы от начала до конца. Внутри коллектива мы очень часто спорим и даже ссоримся о том, какие песни включать в альбом, а какие нет, и в каком порядке. Если говорить про песню "Гореть", я ее много лет люблю и до сих пор очень остро переживаю по поводу тех вопросов, которые в ней задаются. Если слушать ее в составе альбома, после того, как ты прослушал весь альбом "Правда?", она мощнее и острее в разы. Это не только самодостаточное произведение, но и часть альбома, которая задает вопросы и по отношению к тем песням, которые ей предшествуют в альбоме 2007-го года. Если кто-то вдруг не слышал эту песню без прослушивания всей пластинки, я рекомендую послушать альбом "Правда?" от начала до конца. У вас могут появиться совершенно другие мысли и эмоции, нежели послушать ее отдельно. Хотя эта песня самодостаточна, и я ее отдельно тоже очень люблю», - признался Булатов.
Вокалист Lumen также сообщил, что у группы есть песни, которые «ждут своего часа».
«Работа над каждым следующим альбомом, как правило, у нас начинается еще в тот момент, когда мы записываем предыдущий. Есть достаточное количество черновиков, - некоторые из них уже даже стали песнями, - еще с той поры, как мы записывали и альбом "Покажите Солнце»", и EPшечку "Культ пустоты". Появляются песни, которые ждут своего часа. По ходу работы над "Диссонансом" тоже появилось достаточное количество песен, которые в эту пластинку не попали. В тот момент, когда песня окончательно "складывается" и нам нравится, она попадает в следующий альбом, хотя иногда получаются концептуальные вещи, как с альбомом "Диссонанс". Первая и вторая половины этого альбома очень цельно сложились, и остались песни, которые не подходили ни к первой, ни ко второй части. Они ждут часа, когда появятся композиции, рядом с которыми они будут звучать хорошо», - заключил собеседник НСН.
Ранее Рустэм Булатов рассказывал НСН о создании нейросетью клипа на перезаписанную песню «Гореть».
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