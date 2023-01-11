Названы победители премии «Золотой глобус-2023»
Церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в Лос-Анджелесе. В ходе юбилейной 80-й церемонии были вручены награды за заслуги в области кинематографа и телевидения в 2022 году.
Так, лучшим драматическим фильмом была признана картина «Фабельманы» режиссера Стивена Спилберга, при этом сам Спилберг получил статуэтку как лучший режиссер. Награду за лучшую полнометражную анимационную картину вручили «Пиноккио Гильермо дель Торо», пишет РИА ФАН. «Золотой глобус» за лучший драматический сериал получил приквел «Игры престолов» «Дом дракона», а награду в номинации «Лучшая комедия/мюзикл» — черная трагикомедия Мартина Макдонаха «Банши Инишерина». Кроме того, лучшим неанглоязычным фильмом стала драма Сантьяго Митре «Аргентина, 1985».
Лучшим драматическим актером стал Остин Батлер за роль в фильме «Элвис» (режиссер Баз Лурман), лучшей драматической актрисой признали Кейт Бланшетт, сыгравшую в картине Тодда Филда «Тар», отмечает телеканал 360.
Награду в номинации «Лучший актер драматического сериала» присудили Кевину Костнеру («Йеллоустоун»), а лучшей актрисой драматического сериала признали звезду «Эйфории» Зендею.
Кроме того, «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии получил Колин Фаррелл (картина «Банши Инишерина»).
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