«Рок-н-ролльная хулиганщина!»: Дизайнер Игорь Гуляев о музыке, трендах и кино

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Известный российский дизайнер Игорь Гуляев в интервью НСН раскрыл свою рок-н-ролльную натуру, рассказал о трендах и назвал фильмы, честно показывающие изнанку мира моды.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Ближайший уикенд будет насыщен интересными рок-концертами. В Москве выступят «Моральный кодекс», Нейромонах Феофан, «Эпидемия» и «7Б», а Гарик Сукачев с Александром Ф.Скляром представят в Петербурге новые песни проекта «Боцман и Бродяга».

«Звери» отправятся в Брянск и Смоленск, «Чайф» выступит в Казани и Ижевске, «КняZz» - в Барнауле и Новосибирске, а «Пикник» - в Кемерово и Томске.

Ну а Игорь Гуляев признался, что в детстве хотел быть музыкантом или актером.

«Я мечтал о карьере музыканта и артиста кино. Жизнь сыграла со мной в интересную историю и свои ноты, черно-белые клавиши, я поменял на творчество, которое реализовалось в создании одежды. Сегодня это тоже моя музыка, я ее люблю, это мой рок-н-ролл, моя душа. Все, что в моем творчестве есть - я никогда не сделаю ничего, что не отзывается во мне. Поэтому у меня все коллекции очень киношные, очень музыкальные», - подчеркнул дизайнер.

При этом Гуляев отметил, что в его образах всегда есть «рок-н-ролльная хулиганщина».

«Рок-н-ролл вошел в меня настолько, что я стал любить всю вот эту аудентику, все мои эти украшения, цепи, ремни - это у меня с детства. Это не просто потому, что я дизайнером стал, я всегда это любил. Независимо от трендов, для меня куртка-косуха — это такой элемент одежды, который у меня должен быть всегда. Аксессуары — всевозможные цепи, ремни - это дополнение. Если я даже классический костюм надеваю, у меня все равно будет что-то из рок-н-ролльной хулиганщины», - заверил он.

Дизайнер также рассказал о музыкальных историях из детства.

«У нас семья очень музыкальная. У меня мама и папа всегда пели, а дома постоянно гремела музыка. Мой брат старше меня на 7 лет, он был невероятным поклонником тяжелого рока, поэтому на нас всегда жаловались соседи, стучали нам в стену и просили выключить музыку. Все, что было самое тяжелое - Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Nazareth – играло у нас все выходные. Как только утром дети просыпались, все врубалось на полную катушку. Во дворе все прекрасно знали, что у нас семья, влюбленная в тяжелый рок. Я барабанил на всем, чем можно было, с трех лет - стулья, тумбочки, полки, все, что у нас было дома. Мама с папой купили мне фортепиано, с четырех лет я пел, потом пошел в музыкальную школу. Я даже организовал группу со смешным названием ВИБС - это Валера, Игорь, Боря и Саша, нам казалось, что мы какие-то фирменные. Я жил в Казахстане и открыл очень крутую дискотеку, где делал вечера, посвященные разным группам, начав параллельно шить одежду. А в музыкальном училище я получил образование - я дирижер по образованию, дирижерский факультет», - рассказал Гуляев.

