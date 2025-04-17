«Рок-н-ролльная хулиганщина!»: Дизайнер Игорь Гуляев о музыке, трендах и кино
Игорь Гуляев сравнил создание одежды со страстью к року, рассказал о коллаборациях с Уитни Хьюстон и Монсеррат Кабалье и рекомендовал фильмы «Круэлла» и «Дом Гуччи».
Музыка: Хулиганство и косухи
Известный российский дизайнер Игорь Гуляев в интервью НСН раскрыл свою рок-н-ролльную натуру, рассказал о трендах и назвал фильмы, честно показывающие изнанку мира моды.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Ближайший уикенд будет насыщен интересными рок-концертами. В Москве выступят «Моральный кодекс», Нейромонах Феофан, «Эпидемия» и «7Б», а Гарик Сукачев с Александром Ф.Скляром представят в Петербурге новые песни проекта «Боцман и Бродяга».
«Звери» отправятся в Брянск и Смоленск, «Чайф» выступит в Казани и Ижевске, «КняZz» - в Барнауле и Новосибирске, а «Пикник» - в Кемерово и Томске.
Ну а Игорь Гуляев признался, что в детстве хотел быть музыкантом или актером.
«Я мечтал о карьере музыканта и артиста кино. Жизнь сыграла со мной в интересную историю и свои ноты, черно-белые клавиши, я поменял на творчество, которое реализовалось в создании одежды. Сегодня это тоже моя музыка, я ее люблю, это мой рок-н-ролл, моя душа. Все, что в моем творчестве есть - я никогда не сделаю ничего, что не отзывается во мне. Поэтому у меня все коллекции очень киношные, очень музыкальные», - подчеркнул дизайнер.
При этом Гуляев отметил, что в его образах всегда есть «рок-н-ролльная хулиганщина».
«Рок-н-ролл вошел в меня настолько, что я стал любить всю вот эту аудентику, все мои эти украшения, цепи, ремни - это у меня с детства. Это не просто потому, что я дизайнером стал, я всегда это любил. Независимо от трендов, для меня куртка-косуха — это такой элемент одежды, который у меня должен быть всегда. Аксессуары — всевозможные цепи, ремни - это дополнение. Если я даже классический костюм надеваю, у меня все равно будет что-то из рок-н-ролльной хулиганщины», - заверил он.
Дизайнер также рассказал о музыкальных историях из детства.
«У нас семья очень музыкальная. У меня мама и папа всегда пели, а дома постоянно гремела музыка. Мой брат старше меня на 7 лет, он был невероятным поклонником тяжелого рока, поэтому на нас всегда жаловались соседи, стучали нам в стену и просили выключить музыку. Все, что было самое тяжелое - Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Nazareth – играло у нас все выходные. Как только утром дети просыпались, все врубалось на полную катушку. Во дворе все прекрасно знали, что у нас семья, влюбленная в тяжелый рок. Я барабанил на всем, чем можно было, с трех лет - стулья, тумбочки, полки, все, что у нас было дома. Мама с папой купили мне фортепиано, с четырех лет я пел, потом пошел в музыкальную школу. Я даже организовал группу со смешным названием ВИБС - это Валера, Игорь, Боря и Саша, нам казалось, что мы какие-то фирменные. Я жил в Казахстане и открыл очень крутую дискотеку, где делал вечера, посвященные разным группам, начав параллельно шить одежду. А в музыкальном училище я получил образование - я дирижер по образованию, дирижерский факультет», - рассказал Гуляев.
Театр и мода: Маяковский и казаки
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Маяковский. Я сам» с Никитой Кологривым в Театр Эстрады и шоу «Семь» в Театре на Цветном.
Театралы Петербурга идут на спектакль с Павлом Деревянко «Хулиган и классик», ну а Игорь Гуляев объяснил НСН, остается ли в моде рок-н-ролльная классика.
«Рок-н-ролльная аудентика и эстетика близки людям, которые в этой истории живут. Если просто так понавешать на себя украшения, ты будешь смотреться нелепо, а если ты творческий человек, если ты знаешь, как это все смешать, это будет красиво. Косуха — это куртка, которая, на мой взгляд, должна быть в гардеробе у любого человека. Даже если вы одеваетесь в классику, все равно есть пятница, суббота, воскресенье, когда вы можете быть простым. Это простая история, которую можно надеть с джинсами, с любой майкой, футболкой или более фирменно - с белой рубашкой, с галстуком и джинсами, с денимом. Это всегда будет стильно и изысканно. То же самое, как и обувь, казаки - у меня огромная коллекция. Независимо от того, что я люблю носить кеды, кроссовки и удобную обувь, косуха и казак для меня это что-то невероятное, созданное специально для творческого человека. Черный цвет бояться не надо. Те люди, которые одеваются в черное каждый день и выглядят по-разному (это сказал не я, это сказали великие) - у этих людей действительно есть вкус. А разбавить его всегда можно каким-то акцентом - это любые серебряные или металлические детали, браслеты, ювелирка, если вам это близко. Если вы от этого далеки, то не нужно засорять свой образ. Оставьте себе только косуху, простую белую футболку и чистую обувь», - разъяснил дизайнер.
Кино: «Кракен», Уитни и «Круэлла»
Новый киноуикенд стартует уже сегодня. Его главной премьерой будет фантастический боевик «Кракен» с Александром Петровым.
Кроме того, 17 апреля стартует Московский международный кинофестиваль, в рамках которого состоятся премьеры фильмов «В списках не значился» с Владимиром Машковым, «Почтарь» с Александром Петровым, «Мужу привет» с Юлией Пересильд и «Искупление» с Сергеем Безруковым, Виктором Сухоруковым и Никитой Кологривым.
Ну а Игорь Гуляев похвалил фильмы «Круэлла» и «Дом Гуччи», в которых раскрывается изнанка мира моды.
«"Круэлла" - один из сильнейших фильмов, и он правдоподобный. Там очень много того, что отзывается у людей, живущих этим делом. Там действительно очень много правды. Само по себе закулисье оно такое: оно про труд, про красоту, про предательство. Это все действительно есть. И фильм "Дом Гуччи" мне тоже очень нравится, хотя я начинал смотреть его несколько раз. В итоге я его посмотрел - он меня зацепил. Мне и Леди Гага там понравилось, как сыграла эту роль. Когда ты знаешь всю эту историю, тогда, конечно, вдвойне более интересно», - подчеркнул дизайнер.
Он также рассказал о коллаборациях со звездами, которые выбирали его одежду.
«Уитни Хьюстон я сам написал письмо. Просто написал и сказал: я ваш поклонник и начинаю карьеру, мне бы хотелось для вас что-то создать. И эта вера в себя сыграла. Мне ответила ее команда, ответила ее сестра, и встреча случилась. И Монсеррат Кабалье я тоже написал, она мне прислала свой эскиз. Все это так просто, не за какие-то миллионы или кто-то меня привел к кому-то, познакомил. Это были первые шаги, благодаря которым я стал понимать: какого бы ты уровня не достиг, если ты остаешься честным, порядочным человеком, рано или поздно все равно обратят на тебя внимание. Когда ты видишь свою одежду на людях мировой величины или на звездах нашей страны серьезного уровня - это внутри для тебя огромная поддержка, ты хочешь еще больше, еще масштабнее», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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