«Зов детства!»: Дизайнер Гуляев раскрыл секреты «космической» коллекции
Игорь Гуляев сказал в эфире НСН, что родился у Байконура, а теперь о Белке, Стрелке и мечтах советских мальчишек смогут узнать жители мегаполисов и маленьких аулов.
Дизайнер Игорь Гуляев в интервью НСН рассказал, что его новая «космическая» коллекция навеяна воспоминаниями из детства.
В День Космонавтики, 12 апреля, в Москве представили капсульную коллекцию «GULЯЙ, Вселенная». По словам Гуляева, ему удалось реализовать детскую мечту.
«Я родился практически на Байконуре, для меня это зов детства и невероятно интересная история. Если бы мне кто-то сказал о таком в детстве, я и представить не мог, что так можно жизнь закрутить, что я из музыканта вырасту в дизайнера и мне выпадет честь сделать такую капсульную коллекцию. Мы перенесли реальные фотографии из космоса, которые теперь могут жить для тех, кому близка космическая эстетика. Это все яркое, сочное, запуски ракет, Белка и Стрелка – это же всех нас с детства задевало, все мальчики хотели быть космонавтами. Через одежду мы можем знакомить всех с теми событиями, и неважно, где ты родился: на Тверской улице, а ауле, мегаполисе или в провинциальном поселке. Мне приятно, что от Байконура до моды один шаг, и я его делаю», - подчеркнул дизайнер.
Игорь Гуляев ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о трендах четвертой Московской недели моды, которая прошла с 13 по 18 марта 2025 года.
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