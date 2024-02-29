От Серебренникова до «Заточки»: Автор «Петровых в гриппе» о рок-музыке и Каннах

2

В «Kassir.ru», сообщили НСН, что в число самых популярных театральных постановок выходных вошли «Старший сын» в Театре им. Вл.Маяковского, мюзикл «Вий» в Театре Гоголя, а также спектакль «Друг мой» в МХТ им. А.П.Чехова, одну из главных ролей в котором играет звезда фильма «Последний богатырь» Виктор Хориняк.

Театралы Петербурга идут на «Жизнь в розовом цвете», а также на спектакль «Квартета И» «Письма и песни мужчин среднего возраста» с участием Леонида Агутина, в Казани активно скупают билеты на «Раневскую», а в Екатеринбурге - на «Казанову».

Алексей Сальников рассказал НСН о главных отличиях спектаклей по его книге в Москве и Екатеринбурге.

«Мне очень зашла постановка "Петровых в гриппе", сделанная "Гоголь-центром". Было видно, что в это вложили и душу, и материал, и декоратор там со страшной силой трудился. Столько фантазии было потрачено на это все… Я вспоминаю те спектакли и до сих пор ощущаю, что соприкоснулся с настоящим чудом. Есть постановка нашего театра ЦСД (Центр современной драматургии) в Екатеринбурге. Она больше основана на импровизации. Они часто работают с актуальной тематикой, вставляют туда злободневные шутки. Это порой довольно интересно, а порой, если не попадается инфоповодов, спектакль может быть скучным. Это очень разные спектакли», - отметил писатель.

Он также признался, что до сих пор впечатлен третьим местом на «Большой книге»-2023 за роман «Оккульттрегер», не согласившись при этом с мнением Светланы Сургановой, назвавшей писателя Евгения Водолазкина «Достоевским нашего времени».

«Третье место в "Большой книге" стало для меня таким сюрпризом, что я от него до сих пор отойти не могу. Я до сих пор не чувствую себя каким-то лауреатом. Я просто удивляюсь и хожу немножко оглушенный. Когда меня спрашивают об этом, я порой просто не понимаю о чем речь, чувствую некое отстранение. Если говорить о Водолазкине, как о современном Достоевском, то, наверное, все-таки нет. Федор Михайлович был посложнее, пополемичнее, скажем так, и поострее», - сказал Сальников, добавив, что до «Когнаты» не писал книжных сериалов.

