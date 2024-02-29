От Серебренникова до «Заточки»: Автор «Петровых в гриппе» о рок-музыке и Каннах
Алексей Сальников сказал в эфире НСН, что ему понравилась экранизация его книги Кириллом Серебрянниковым, вспомнил «Гоголь-центр» и предложил «Пикнику» с «Заточкой» озвучить книжный сериал о драконах.
Музыка: Март, драконы и футбол
Выступления возрожденного Стасом Наминым «Парка Горького» в «Крокусе» и Светланы Сургановой в клубе «Урбан» стали в первые весенние выходные самыми востребованными концертами в Москве, сообщили НСН аналитики билетного оператора «Kassir.ru».
Панк-весну в столице откроет группа «F.P.G.», металлисты из «Арии» 1 марта начнут новый тур с Тулы, а группа «Тайм-Аут» - с концерта в легендарной «Горбушке». При этом в числе самых популярных концертов в регионах - выступления «Чиж &Co» в Нижнем Новгороде, Сургановой в Калининграде и «Мельницы» в Мытищах. Ну а в середине следующей недели внимание публики будет приковано к концертам Дианы Арбениной в Барвихе и 7Б в «Урбане», рассказал собеседник НСН.
Со своей стороны, писатель Алексей Сальников, известный по роману «Петровы в гриппе и вокруг него», выступил сегодня культурным гидом НСН и рассказал, кого из рок-музыкантов он пригласил бы на озвучку недавно вышедшего на «Букмейт» книжного сериала о драконах «Когната».
«У меня странные вкусы в музыке, они очень разнообразны. Я очень люблю группу "Пикник", к примеру, группу "Заточка" тоже, всех их бы привлек, если бы была возможность. Добавлю еще, что, если бы была возможность выбирать композиторов, это были бы Шаинский и Рыбников», - сказал писатель.
Театр и литература: Гоголь, Вий и Водолазкин
В «Kassir.ru», сообщили НСН, что в число самых популярных театральных постановок выходных вошли «Старший сын» в Театре им. Вл.Маяковского, мюзикл «Вий» в Театре Гоголя, а также спектакль «Друг мой» в МХТ им. А.П.Чехова, одну из главных ролей в котором играет звезда фильма «Последний богатырь» Виктор Хориняк.
Театралы Петербурга идут на «Жизнь в розовом цвете», а также на спектакль «Квартета И» «Письма и песни мужчин среднего возраста» с участием Леонида Агутина, в Казани активно скупают билеты на «Раневскую», а в Екатеринбурге - на «Казанову».
Алексей Сальников рассказал НСН о главных отличиях спектаклей по его книге в Москве и Екатеринбурге.
«Мне очень зашла постановка "Петровых в гриппе", сделанная "Гоголь-центром". Было видно, что в это вложили и душу, и материал, и декоратор там со страшной силой трудился. Столько фантазии было потрачено на это все… Я вспоминаю те спектакли и до сих пор ощущаю, что соприкоснулся с настоящим чудом. Есть постановка нашего театра ЦСД (Центр современной драматургии) в Екатеринбурге. Она больше основана на импровизации. Они часто работают с актуальной тематикой, вставляют туда злободневные шутки. Это порой довольно интересно, а порой, если не попадается инфоповодов, спектакль может быть скучным. Это очень разные спектакли», - отметил писатель.
Он также признался, что до сих пор впечатлен третьим местом на «Большой книге»-2023 за роман «Оккульттрегер», не согласившись при этом с мнением Светланы Сургановой, назвавшей писателя Евгения Водолазкина «Достоевским нашего времени».
«Третье место в "Большой книге" стало для меня таким сюрпризом, что я от него до сих пор отойти не могу. Я до сих пор не чувствую себя каким-то лауреатом. Я просто удивляюсь и хожу немножко оглушенный. Когда меня спрашивают об этом, я порой просто не понимаю о чем речь, чувствую некое отстранение. Если говорить о Водолазкине, как о современном Достоевском, то, наверное, все-таки нет. Федор Михайлович был посложнее, пополемичнее, скажем так, и поострее», - сказал Сальников, добавив, что до «Когнаты» не писал книжных сериалов.
Кино: «Оскар», Канны и Любовь
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главными премьерами станут французская комедия «Кот и пёс», а также картина Селин Сон «Прошлые жизни», номинированная на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий».
Из российских новинок публику может заинтересовать сборник нескольких новелл о любви «Он + Она» с участием Павла Деревянко, Сергея Бурунова и Юлии Топольницкой.
В 2021 году на Каннском фестивале был представлен фильм Кирилла Серебренникова (на фото) «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова. Писатель рассказал, что ему понравилась эта работа, добавив, что Канны не стали трамплином к славе.
«Фильм Кирилла Серебренникова мне очень понравился, потому что я понял, что по многим пунктам мы совпадаем в некоем духовном плане. Серебренников уловил какие-то моменты в книге, которые дороги мне самому. А что касается, повысилась или понизилась популярность, у меня же нет градусника, которым я могу ткнуть в общество и выяснить это точно. Я встречаюсь с читателями, и вроде бы все позитивно настроены», - сказал Сальников, рекомендовав также сериалы «Балет» и «Волшебный участок».
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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