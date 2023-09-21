От Burito до «Арии»: Космонавт Артемьев раскрыл музыкальные секреты МКС

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил известный космонавт Олег Артемьев, возглавлявший самый «музыкальный» экипаж МКС.

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Конец сентября – время начала всероссийских гастрольных туров, поэтому концертная жизнь закипит в выходные за пределами столицы. В числе главных московских событий – выступление «Морального кодекса» в Королеве (22 сентября) и праздничный концерт ветеранов ска-панка «Distemper» (23 сентября, клуб «Base»), которые отметят на сцене 34-летие.

Металлисты из «Эпидемии» дадут в выходные сразу четыре концерта в Сибири, а «Ария» отправится в Салехард, где отметит завершение Арктических экстремальных игр выступлением у памятника мамонту Мите. Диана Арбенина зажжет Нижний Новгород, Zivert – Бишкек, ну а в Волгограде увидят сольник Burito.

Олег Артемьев сообщил НСН, что космонавты любят слушать «Арию» и Гарика Сукачева, но номером один назвал Burito. Кроме того он рассказал о музыкальных коллаборациях на борту МКС с Сергеем Корсаковым.

«"Ария", Сукачев – это наши любимые вещи в течение всей подготовки, но Burito пускай будет на первом месте, Да, конечно их слушаю. Burito нам присылал туда своим новые альбомы и обложка альбома туда летала, и Серега Корсаков у нас отличился, с Uma2rman они клип там сделали. Я с ним летал, конечно, присутствовал при съемках. У нас там полный комплект, инструментов очень много. В тот полет дудук взял армянский, в этот (в прошлом году) скрипка летала с нами и электрическую гитару брали. У нас там три гитары, две обычных, одна электрическая, электропианино, скрипка, барабаны, губная гармошка, дудук: кто первый начнет, тот и выбирает себе инструмент», - отметил космонавт.

При этом он отметил, что не является большим фанатом «Ленинграда», Zivert и «Руки Вверх», которые вошли в число самых популярных артистов первого полугодия.

