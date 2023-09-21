От Burito до «Арии»: Космонавт Артемьев раскрыл музыкальные секреты МКС
Космонавты на МКС играют на электрогитарах и дудуках, любят «Арию» с Гариком Сукачевым, а кинопремьеры смотрят на две недели раньше всего мира, сказал в эфире НСН Олег Артемьев.
Музыка: «Мамонт Митя и клип Сереги»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил известный космонавт Олег Артемьев, возглавлявший самый «музыкальный» экипаж МКС.
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Конец сентября – время начала всероссийских гастрольных туров, поэтому концертная жизнь закипит в выходные за пределами столицы. В числе главных московских событий – выступление «Морального кодекса» в Королеве (22 сентября) и праздничный концерт ветеранов ска-панка «Distemper» (23 сентября, клуб «Base»), которые отметят на сцене 34-летие.
Металлисты из «Эпидемии» дадут в выходные сразу четыре концерта в Сибири, а «Ария» отправится в Салехард, где отметит завершение Арктических экстремальных игр выступлением у памятника мамонту Мите. Диана Арбенина зажжет Нижний Новгород, Zivert – Бишкек, ну а в Волгограде увидят сольник Burito.
Олег Артемьев сообщил НСН, что космонавты любят слушать «Арию» и Гарика Сукачева, но номером один назвал Burito. Кроме того он рассказал о музыкальных коллаборациях на борту МКС с Сергеем Корсаковым.
«"Ария", Сукачев – это наши любимые вещи в течение всей подготовки, но Burito пускай будет на первом месте, Да, конечно их слушаю. Burito нам присылал туда своим новые альбомы и обложка альбома туда летала, и Серега Корсаков у нас отличился, с Uma2rman они клип там сделали. Я с ним летал, конечно, присутствовал при съемках. У нас там полный комплект, инструментов очень много. В тот полет дудук взял армянский, в этот (в прошлом году) скрипка летала с нами и электрическую гитару брали. У нас там три гитары, две обычных, одна электрическая, электропианино, скрипка, барабаны, губная гармошка, дудук: кто первый начнет, тот и выбирает себе инструмент», - отметил космонавт.
При этом он отметил, что не является большим фанатом «Ленинграда», Zivert и «Руки Вверх», которые вошли в число самых популярных артистов первого полугодия.
Театр: «Демон, Фредди и пять песен»
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль «Утиная охота» в Театре на Таганке и премьера «Царской невесты» в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.
В Петербурге идут на премьеру «Демона» (дирижер Валерий Гергиев, на фото) в Мариинке, в Сочи на «Темные аллеи» по мотивам рассказов Ивана Бунина, а в Нижнем Новгороде – на рок-мюзикл «Страсти по Меркьюри», в котором прозвучат все хиты группы «Queen»
Ну а Олег Артемьев рассказал НСН, какие хиты слушают космонавты до полета в космос и на МКС.
«Перед стартом каждому дается возможность выбрать по пять произведений. Перед стартом есть 20-30 минут, когда космонавты ждут, когда дойдет время до необратимых операций и самого старта, есть возможность посидеть и послушать эти 15 песен. По очереди каждую песню проигрывают. Когда начинается полет в космос, уже не до музыки. Тот, кто сидит в правой "чашке", это бортинженер-2, может слушать хоть всю дорогу, а у самого экипажа такой возможности нет. Когда ты вывелся в космос и никаких нештатных ситуаций нет, разрешено открыть скафандр и включить на планшете закаченную музыку. Но обычно так никто не делает, потому что сейчас очень быстро летим к станции, три часа и надо всегда быть в готовности. А на самой станции 90 гигабайт музыки абсолютно любых направлений, обычно музыка звучит там весь день. У нас утро начиналось: включали гимн, потом Burito или еще кого-нибудь, в зависимости, кто выберет композицию. Многие песни космической направленности, то что и Магомаев пел, и Кобзон, и "Земляне". При старте у меня были композиции из фильмов "Укрощение огня" и "Не бойся, я с тобой"», - признался космонавт.
При этом, по данным «Роскосмоса», отправившиеся 15 сентября на МКС космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт Лорал О’Хара включили в свой плей-лист песни «ДДТ», «Короля и Шута», Найка Борзова и «Металлики».
Кино: «Чужих» не боюсь, про «Барби» не слышал
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет четвертая часть «Неудержимых» (на фото) с Джейсоном Стэйтемом, Сильвестром Сталлоне и Дольфом Лундгреном.
Также на экраны выйдут два российских фильма: комедия «Я богиня» с Александрой Бортич и драма «Чужая» о бизнес-леди, оказавшейся среди дикого племени.
Олег Артемьев сказал НСН, что на МКС наверняка уже посмотрели «Неудержимых 4», поскольку космонавты видят премьеры раньше обычных зрителей.
«"Неудержимые" - это с удовольствием. Скорее всего, они уже его посмотрели. На МКС очень много фильмов, мы также смотрим фильмы, которые еще не вышли в прокат: нам присылают недели за две до проката, мы эти фильмы смотрим, рецензии пишем. По очереди: одну неделю наш фильм смотрим, другую - американцы выбирают, у нас получается групповой просмотр по субботам. И "Чебурашку" смотрели, и "Вызов" наши, у них была фантастика, про роботов, еще что-то такое, все хорошо шли», - отметил Артемьев.
При этом, по его словам, космонавты не боятся смотреть фантастику типа «Чужих» или фильмы о нападениях пришельцев.
«Нет, не страшно, мы их пересматриваем много раз. Иногда бывают люди, которые не смотрели, с ними еще разок посмотришь. Ничего не мерещится, все нормально. Фильмы хорошие, динамичные, с удовольствием смотрим», - заключил собеседник НСН.
Артемьев также сказал, что не знает об ажиотаже вокруг фильма «Барби», нелегальные показы которого стали главным событием прошлого киноуикенда в России.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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