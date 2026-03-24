«Слезы и катарсис»: tAISh раскрыла секреты саундтрека к «Ветру» и нового альбома
Музыка к песне «Ветер» словно «пришла свыше» и один в один совпала с картиной, сказала в эфире НСН Таис Логвиненко, назвав альбом «Ориентир» компасом на пути к счастью.
Режиссер фильма «Ветер» три года не мог выпустить картину из-за отсутствия финальной песни, рассказала в интервью НСН лидер группы tAISh Таис Логвиненко. Она специально для фильма написала песню «Ветер», а на днях выпустила новый альбом под названием «Ориентир».
Картина режиссера Сергея Члиянца «Ветер» накануне получила четыре кинопремии «Ника», в том числе в номинации лучший фильм. tAISh рассказала об истории создания саундтрека.
«Все получилось довольно спонтанно. К нам с продюсером обратился Сергей Члиянц. Он сказал, что есть уже снятый фильм, но не хватает заглавной песни. Он не мог три года выпустить фильм, потому что не было заглавной песни, без которой он его не видел. Там просто были стихи Полины Орынянской, а музыку пробовали разные авторы, но ему не нравилось, как получалось. Я прочитала текст, пришла на репетицию, мы собрались со всеми музыкантами, я взяла гитару, начала наигрывать и петь, и появилось все сразу: и музыка самого куплета, и музыка припева. Такое ощущение, что это пришло свыше. Меня поразило, насколько потом, когда я посмотрела фильм, она совпала один в один. Этот сильный-сильный ветер на протяжении всего фильма, ты его ощущаешь кожей, он в голове гудит и сопровождает все сцены. Когда я писала песню, тоже слышала, как гуляет этот ветер. Эти пустынные, необетованные, огромные пространства, где не ступала нога человека. Этот фильм получился библейский в определенном смысле. Как только мы отправили песню Члиянцу, он послушал и сразу сказал: да, это оно», - рассказала певица.
Она отметила, что команда «Ветра» удивилась триумфу на «Нике», и поделилась впечатлениями от картины.
«Это не классический коммерческий фильм, а смесь с самобытным авторским кино. Когда мы пришли на церемонию вручения премии, старались не думать, что произойдет. Мы понимали, что большая конкуренция, многие фильмы достойны. Когда объявляли победителей, одну награду за другой и самый главный приз, все визжали. Это была неожиданность и для Сергея Члиянца, было видно, что он поражен. Этот фильм очень сложен для восприятия в современном мире, потому что мы живем в достаточно быстром темпе и ритме, а он очень долго подводит к определенным мыслям. Ты думаешь: а зачем так долго, а потом понимаешь, что без этой долгой подводки не будет того самого эффекта и катарсиса, высвобождения. Там затронуты многие темы, не только тема любви и человека в мире. Когда я посмотрела фильм, то 15 минут плакала. Я попросила, чтобы меня оставили, сказав, что выйду, когда смогу, потому что неудобно было знакомиться с режиссером, когда ты вся зареванная. Этот фильм производит на всех абсолютно разное впечатление», - отметила tAISh.
Она также раскрыла концепцию нового альбома «Ориентир», вышедшего несколько дней назад.
«Мы работали над альбомом три года. В течение этого времени мы выпускали песни, а три последних появились за полгода. Главная песня — это "Ориентир", которая задает и название, и концепцию альбома. Каждая песня - это какой-то отрезок пути, который я прохожу в жизни: путь к счастью, к любви, к пониманию себя и так далее. У каждого в жизни есть ориентир, но на самом деле он один: мы все делаем через призму любви. Пластинка оформлена, как компас: можно пойти направо и обрести счастье через карьеру или самореализацию, пойти налево – через семью или любовь. Но это все связано и чаще всего мы ходим по кругу. Три новых трека уже вошли в десятку наших самых прослушиваемых песен, мы надеемся, что они подвинут с первого места хит "ɅOVИ". При этом песня "Не удержали" - это эксперимент, на который я давно хотела решиться. Я люблю разножанровую музыку, очень люблю электронную музыку, такую "тяжелую электронику", мне хотелось всегда сделать такой эксперимент», - заключила собеседница НСН.
Фильм «Ветер» еще не вышел в широкий прокат в России, но был показан на ряде кинофестивалей. Режиссер картины «Ветер» Сергей Члиянц ранее сказал спецкору НСН на церемонии вручения «Ники», что картина сначала выйдет за рубежом, а с датой начала проката фильма в России его создатели «не торопятся».
Горячие новости
- ФСБ задержала иностранца с посылкой с бомбами, замаскированными под стельки
- «Пощады не будет»: Какие переводы расценят как предпринимательскую активность
- Кабмин продлил отсрочку уплаты налогов для угольной отрасли
- На Урале сошел с рельсов пригородный поезд
- Российские отели не стали повышать цены на майские праздники
- Турция, Мальдивы и Европа: Куда россияне поедут на майские праздники
- В Москве и Подмосковье предотвратили диверсионно-террористические акты Киева
- После взрыва в Севастополе госпитализированы десять пострадавших
- Новым «Мстителям» и «Дюне» пообещали финансовые потери в прокате