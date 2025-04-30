Лидер «Монгол Шуудан» о вольных байкерах, переменах и Бодрове-старшем

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Лидер группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед в интервью НСН рассказал о дружбе с байкерами, вдохновении и культовом кино, а также подвел итоги 36-летней истории основателей российского «анархо-рока».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Майские праздники для рокеров начнутся уже сегодня с концерта на Горбушке проекта Гарика Сукачева и Александра Ф.Скляра «Боцман и Бродяга». Столичные фанаты также увидят панк-сказку «Король и Шут» и выступление «Крематория» под названием «Мир! Рок! Май!».

«Алиса» отправится покорять Новосибирск, The Hatters начнет май с Читы и Кемерово, а «Комната культуры» - с Пскова.

Ну а «Монгол Шуудан» 1 мая выступит на открытии мотосезоне в Калининграде, а завершит весну концертом на байкерском фестивале «Владимирская Русь» в Киржаче. Валерий Скородед рассказал, как родилась дружба музыкантов с мотоциклистами.

«Так повелось, что мы стали изначально выступать на байк-слетах и по сей день водим дружбу с людьми этого направления. Вместе мы путешествуем, отдыхаем и работаем. Почему это произошло – никто уже не знает и не помнит. Скорее всего, вольный дух, который присутствует в композициях «Монгол Шуудан», близок мчащемуся в ночи свободному мотоциклисту», - подчеркнул музыкант.

При этом он отметил, что среди рок-групп нет какого-то отдельного байкерского сообщества.

«Я знаю, что есть рок-музыканты, которые гоняют на мотиках, но вряд ли они будут сбиваться в клубы по причине невозможности такой идеи – гастроли, репетиции, записи, личная жизнь, как ни крути», - пояснил собеседник НСН.

Ну а уже 3 мая «Монгол Шуудан» второй раз отметит в Москве день рождения группы. Скородед объяснил, как поменялась группа за эти 30 с лишним лет, призвав не сравнивать альбомы 1989 и 2024 годов «Паровоз-анархия» и «Ремешок».

«Эти вещи несопоставимы, эти альбомы ведь писались в разные годы и даже эпохи. Тема осталась одна и та же. При этом вырос профессионализм, как в музыкальном исполнении, так и в подаче литературного материала для моего слушателя. За эти годы изменился только состав коллектива, а основное направление остается неизменным. Если брать шире, стареют только клетки организма, а я полон энергии и двигаюсь только вперед. Второй день рождения группы в Москве мы празднуем потому, что не все смогли попасть на наш праздник в начале апреля. Желающих было очень много, а сейчас нам любезно предоставили еще одну площадку и мы подумали: почему бы и нет?» - рассказал музыкант.

