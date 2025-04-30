Лидер «Монгол Шуудан» о вольных байкерах, переменах и Бодрове-старшем
Вольный дух песен «Монгол Шуудан» близок мчащимся в ночи мотоциклистам, сказал в эфире НСН Валерий Скородед, вспомнив, как американская подруга Сергея Бодрова по имени Кэролин решила снять фильм и искала саундтрек на концертах.
Музыка: Боцман, байкеры и "Паровоз-анархия"
Лидер группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед в интервью НСН рассказал о дружбе с байкерами, вдохновении и культовом кино, а также подвел итоги 36-летней истории основателей российского «анархо-рока».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Майские праздники для рокеров начнутся уже сегодня с концерта на Горбушке проекта Гарика Сукачева и Александра Ф.Скляра «Боцман и Бродяга». Столичные фанаты также увидят панк-сказку «Король и Шут» и выступление «Крематория» под названием «Мир! Рок! Май!».
«Алиса» отправится покорять Новосибирск, The Hatters начнет май с Читы и Кемерово, а «Комната культуры» - с Пскова.
Ну а «Монгол Шуудан» 1 мая выступит на открытии мотосезоне в Калининграде, а завершит весну концертом на байкерском фестивале «Владимирская Русь» в Киржаче. Валерий Скородед рассказал, как родилась дружба музыкантов с мотоциклистами.
«Так повелось, что мы стали изначально выступать на байк-слетах и по сей день водим дружбу с людьми этого направления. Вместе мы путешествуем, отдыхаем и работаем. Почему это произошло – никто уже не знает и не помнит. Скорее всего, вольный дух, который присутствует в композициях «Монгол Шуудан», близок мчащемуся в ночи свободному мотоциклисту», - подчеркнул музыкант.
При этом он отметил, что среди рок-групп нет какого-то отдельного байкерского сообщества.
«Я знаю, что есть рок-музыканты, которые гоняют на мотиках, но вряд ли они будут сбиваться в клубы по причине невозможности такой идеи – гастроли, репетиции, записи, личная жизнь, как ни крути», - пояснил собеседник НСН.
Ну а уже 3 мая «Монгол Шуудан» второй раз отметит в Москве день рождения группы. Скородед объяснил, как поменялась группа за эти 30 с лишним лет, призвав не сравнивать альбомы 1989 и 2024 годов «Паровоз-анархия» и «Ремешок».
«Эти вещи несопоставимы, эти альбомы ведь писались в разные годы и даже эпохи. Тема осталась одна и та же. При этом вырос профессионализм, как в музыкальном исполнении, так и в подаче литературного материала для моего слушателя. За эти годы изменился только состав коллектива, а основное направление остается неизменным. Если брать шире, стареют только клетки организма, а я полон энергии и двигаюсь только вперед. Второй день рождения группы в Москве мы празднуем потому, что не все смогли попасть на наш праздник в начале апреля. Желающих было очень много, а сейчас нам любезно предоставили еще одну площадку и мы подумали: почему бы и нет?» - рассказал музыкант.
Театр: Голуби, Принц и Махно
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок первых длинных майских выходных, спектакли «Дамасобачка» в МХТ имени Чехова, «Восемь любящих женщин» в Малом театре и «Варшавская мелодия» в Театре имени Вахтангова.
Театралы Петербурга идут на «Маленького принца» в Мариинку, а в Омске в тренде спектакль «Любовь и голуби», ставшей классикой после одноименного фильма (на фото) Владимира Меньшова.
Ну а Валерий Скородед назвал классикой фильмы «Белое солнце пустыни» и «Зеленый фургон», часть героев которых перекочевали в песни основателей «анархо-рока».
«Кинематограф – это вообще моя слабость. Несомненно, я смотрел эти фильмы и некоторые образы воплотились в моих песнях. В основном я черпаю вдохновение из архивных данных. Образы Махно и той Вольницы сильно искажены, поскольку историю пишет победитель. Я охватываю типажей не только из отрядов Нестора Ивановича, спектр моих песен весьма широк. Герои моих произведений разные и с нескольких сторон, так что меня благодарят и слушают прямо противоположные адепты всех направлений», – объяснил лидер «Монгол Шуудан».
Кино: от Машкова до Бодрова
Главной кинопремьерой начала мая станет военный фильм с Владимиром Машковым «В списках не значился» (на фото). На экраны также выйдут комедия «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым и мелодрама «Мужу привет» с Юлией Пересильд, признанная недавно лучшим российским фильмом Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Ну а Валерий Скородед рассказал, как песни «Монгол Шуудан» оказались в одном из самых необычных фильмов знаменитого режиссера Сергея Бодрова-старшего.
«Сергей Бодров притащил в перестроечную Россию из Америки свою подругу и она почему-то решила, что может стать режиссером. Был выбран сценарий и Кэролин стал бегать по концертам в поисках саундтрека для фильма. В конце концов она нарвалась на нас и была просто поражена песней "Дальняя дорога". По моему мнению, это не фильм Сергея Бодрова, он ей только помогал. Думается, что моя песня вытащила эту картину за уши – там все снято в темных тонах, а я еще интерпретировал музыку и добавил мрачности этому хаосу. Так что, если кто хочет хлебнуть нервозности, может глянуть фильм "Я хотела увидеть ангелов". Ну а сам Бодров, конечно, весьма талантливый режиссер и мне работалось с ним легко», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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