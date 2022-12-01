«Гвоздь Урганта и женщины Есенина»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» вновь представляют обзор самых интересных культурных событий предстоящего уикенда.

Нашим культурным гидом сегодня выступил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, которому попытались помочь шоумен Иван Ургант и самый интеллектуальный депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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В первый зимний уикенд по всей стране пройдет немало интересных рок-концертов. В Москве отметит 20-летие «Кипелов» (3 декабря. «Крокус»), «Слот» порадует фанатов предновогодним концертом (3 декабря. «Известия Hall»), а «Кирпичи» отметят четверть века (2 декабря. «16 тонн»).

В Петербурге выступят «Ундервуд» (2 декабря) и «Звери» (3 декабря), Zivert даст концерт в Мурманске (4 декабря), а «Чиж и Ко» в Тюмени (4 декабря).

При этом Вячеслав Бутусов из-за болезни отменил концерты в Ставрополе, Краснодаре и Ростов-на-Дону, а Гарик Сукачев, отмечающий 1 декабря День рождения, также не сможет выступить в эти выходные в Краснодаре и Ростове «из-за прохождения послеоперационной терапии».

Билетные операторы также отмечают интерес зрителей к московским концертам «Иванушек International» (2 декабря) и Клавы Коки (4 декабря).

Алексей Кортнев признался НСН, что не пошел бы на концерты Zivert и «Зверей», поскольку предпочитает рок-классику.

«К сожалению, на это я не пойду. Я человек предыдущей формации и мне интересен рок-н-ролл в его изначальном звучании, а не вот эти извращения», - пояснил вокалист «Несчастного случая».

Вместе с тем его заинтересовал фильм «Елки-Иголки» с Гариком Сукачевым, трейлер которого был представлен на днях.

«Да, конечно, интересно. Он, несомненно, очень талантливый человек. Сукачев не профессиональный актер, но незаурядная личность и умеет очень неплохо играть. Возможно, это было бы интересно», - сказал Кортнев.

