«Гвоздь Урганта и женщины Есенина»: Культурный гид страны на выходные
Алексей Кортнев рассказал в эфире НСН о тиграх Хабенского и талантах Утяшевой, Иван Ургант не стал грустить из-за «Ёлок», а Анатолий Вассерман поведал о 30-летнем воздержании.
Концерты: «Иголки» Гарика и мурманские «Звери»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» вновь представляют обзор самых интересных культурных событий предстоящего уикенда.
Нашим культурным гидом сегодня выступил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, которому попытались помочь шоумен Иван Ургант и самый интеллектуальный депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
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В первый зимний уикенд по всей стране пройдет немало интересных рок-концертов. В Москве отметит 20-летие «Кипелов» (3 декабря. «Крокус»), «Слот» порадует фанатов предновогодним концертом (3 декабря. «Известия Hall»), а «Кирпичи» отметят четверть века (2 декабря. «16 тонн»).
В Петербурге выступят «Ундервуд» (2 декабря) и «Звери» (3 декабря), Zivert даст концерт в Мурманске (4 декабря), а «Чиж и Ко» в Тюмени (4 декабря).
При этом Вячеслав Бутусов из-за болезни отменил концерты в Ставрополе, Краснодаре и Ростов-на-Дону, а Гарик Сукачев, отмечающий 1 декабря День рождения, также не сможет выступить в эти выходные в Краснодаре и Ростове «из-за прохождения послеоперационной терапии».
Билетные операторы также отмечают интерес зрителей к московским концертам «Иванушек International» (2 декабря) и Клавы Коки (4 декабря).
Алексей Кортнев признался НСН, что не пошел бы на концерты Zivert и «Зверей», поскольку предпочитает рок-классику.
«К сожалению, на это я не пойду. Я человек предыдущей формации и мне интересен рок-н-ролл в его изначальном звучании, а не вот эти извращения», - пояснил вокалист «Несчастного случая».
Вместе с тем его заинтересовал фильм «Елки-Иголки» с Гариком Сукачевым, трейлер которого был представлен на днях.
«Да, конечно, интересно. Он, несомненно, очень талантливый человек. Сукачев не профессиональный актер, но незаурядная личность и умеет очень неплохо играть. Возможно, это было бы интересно», - сказал Кортнев.
Кино: Гвоздь Урганта, триллер Нагиева и хорек Фред
Новый киноуикенд стартует в России 1 декабря и пройдет под знаком новогодних праздников.
В частности, в кинотеатрах начался прокат фильма «Елки 9», в котором впервые не будет Ивана Урганта. Кроме того зрители увидят экшн-триллер «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым.
Кортнев сказал НСН, что не переживает о пропаже Урганта, верит в талант Нагиева, да и вообще советует всем смотреть новое российское кино.
«Я не думаю, что проект "Елки" держался только на Ване Урганте. Это развлекательная франшиза, и если там появится кто-то другой, большой беды не будет, это и так был продукт не самого высокого качества. Что касается Дмитрия Нагиева, он очень талантливый человек, разнообразен, плодовит, надеюсь, что то, что он сделал под Новый год, будет неплохо. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, надо идти и смотреть, поддерживать нашего кинопроизводителя. Люди же не виноваты, что рынок сейчас рушится. Я бы искренне рекомендовал идти и смотреть все, что произвели, потому что наверняка к Новому году расстарались и сделали что-то хорошее», - отметил музыкант.
Сам Иван Ургант в шутку говорил НСН, что его отсутствие в «Елках 9» - это «последний гвоздь» в крышку гроба блестящей карьеры.
«Я надеялся, что может быть еще снимусь, но, видимо, уже нет. Евгений Кулик (один из сценаристов фильма - прим. НСН) перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово “Евгений Кулик”», - сказал Ургант.
А вот депутат-интеллектуал Анатолий Вассерман признался НСН, что его образ жизни не позволяет десятилетиями ходить в кино и развлекаться.
«Не ходил и не собираюсь. У меня другой образ жизни, и я ни на что подобное не хожу. В театр не хожу уже лет 30, в кино лет 20»,- посетовал Анатолий Александрович.
Ну а малышей в выходные ждут премьеры сразу трех мультфильмов.
В их числе американские «Сантамэн» и «LOL Surprise!», рассказывающий историю школьницы-модницы Авы, которая переносится в мир своих любимых кукол.
Кроме того, на экраны выйдет «Новогодний переполох» производства Нидерландов и Бельгии, главные герои которого хорек Фред, птичка Кери и злобный хорек Редерик, мечтающий украсть новогодние подарки.
Театр: Тигр Хабенского и женщины Есенина
В число самых популярных спектаклей выходных, по версии «Kassir.ru», попали «Женщины Есенина» во МХАТе имени Горького, «Кинастон» в «табакерке» и премьера «Черной пурги» в «Электротеатре Станиславский».
Спектакль в «кехмановском» МХАТе поставила Галина Полищук. Есенина играет Андрей Вешкурцев, его мать – Екатерина Стриженова, а женщин поэта – Екатерина Волкова (Айседора Дункан), Алиса Гребенщикова (Зина Райх), Агния Кузнецова (Галя Бениславская) и Наталия Медведева (Соня Толстая).
А вот Алексей Кортнев рекомендовал НСН постановки МХТ имени Чехова, худруком которого является Константин Хабенский.
«Я могу посоветовать то, что хорошо знаю, в МХТ продолжают идти два спектакля – «Конек-Горбунок» и «Поколение Маугли». И то, и другое – семейные, хорошие, добрые и интересные спектакли. И то, и другое я искренне рекомендую для просмотра. Спектаклем о Маугли руководит худрук МХТ Константин Хабенский, это его идея и его продукты, практически на каждый спектакль он привлекает интересных и необычных исполнителей на разные роли, так что зрителям точно будет интересно это посмотреть», - отметил Кортнев.
«Культурный гид НСН» ранее рассказывал о спектакле «Поколение Маугли», в котором тигра Шерхана играл рэпер Баста, медведя Балу - Данила Козловский и Тимур Родригез, а пантеру Багиру - Полина Гагарина и Катерина Шпица,
В Петербурге в преддверии выходных активно скупали билеты на балет «Щелкунчик» в Мариинке, в Нижнем Новгороде – на спектакль «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой, а в Екатеринбурге – на «Служанок» Театра Романа Виктюка, все женские роли в которых исполняют мужчины.
Шоу: Кошки, Teddy и Ляйсан
В ближайший уикенд в Москве пройдут также несколько необычных постановок.
Супруга шоумена Павла Воли, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева представит в «Крокусе» танцевальное шоу «Carmen P.S.», а в МДМ пройдет премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», основанного на песнях группы «Секрет».
Алексей Кортнев сказал НСН, что не верит в актерский талант Утяшевой, а также скептически отозвался о театрализованных шоу других известных спортсменов: Светланы Хоркиной, Евгения Плющенко и Ильи Авербуха.
«Ляйсан – хороший шоумен, но не думаю, что она хорошая актриса и танцовщица. Думаю, там будут исключительно поклонники ее телевизионного таланта. На других шоу бывших спортсменов я бывал, но, как правило, это производит достаточно убогое впечатление», - констатировал лидер «Несчастного случая».
В Астрахани в выходные пройдет шоу-мюзикл «Нотр Дам де Пари. Ромео и Джульетта», в Оренбурге - международный джаз-фестиваль имени Юрия Саульского, в Тюмени – фестиваль пианиста Дениса Мацуева, в Красноярской филармонии исполнят рок-хиты на волынках, а в Питере пройдет День музыки и перформанса Halva Day с кинопоказами, йогой и «суфийскими кружениями».
Кроме того, в ближайший уикенд в Москве состоятся выставка кошек «Winter Cat Show» в «Крокус Экспо» и выставка мишек Тедди «Hello Teddy» на Тишинке.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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