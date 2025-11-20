Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста»

Верховный суд ликвидировал «Партию роста». Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято по административному иску Министерства юстиции, оно поступило в ВС в октябре, напоминает РЕН ТВ.

«Ликвидировать всероссийскую политическую партию "Партия роста"», - постановил суд.

Представитель Минюста отметил, что всероссийская политическая партия должна иметь отделения как минимум в половине субъектов РФ, но у объединения их было лишь 43. По закону это считается основанием для ликвидации.

В свою очередь, представитель «Партии роста» признала иск, пояснив, что часть сторонников из-за слияния с другой партией перешла в нее, руководство закрыло ряд региональных отделений и не стало открывать новые. Объединение само уведомило Минюст о несоответствии количества своих представительств требованиям закона.

«Партия роста» была создана в 2016 году, в 2023-м она объединилась с партией «Новые люди».

