Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста»
Верховный суд ликвидировал «Партию роста». Об этом сообщает РИА Новости.
Решение было принято по административному иску Министерства юстиции, оно поступило в ВС в октябре, напоминает РЕН ТВ.
«Ликвидировать всероссийскую политическую партию "Партия роста"», - постановил суд.
Представитель Минюста отметил, что всероссийская политическая партия должна иметь отделения как минимум в половине субъектов РФ, но у объединения их было лишь 43. По закону это считается основанием для ликвидации.
В свою очередь, представитель «Партии роста» признала иск, пояснив, что часть сторонников из-за слияния с другой партией перешла в нее, руководство закрыло ряд региональных отделений и не стало открывать новые. Объединение само уведомило Минюст о несоответствии количества своих представительств требованиям закона.
«Партия роста» была создана в 2016 году, в 2023-м она объединилась с партией «Новые люди».
