«Прорыв к звездам». Военный историк назвал российский танк, который напугает США
Евгений Норин в эфире НСН заявил, что американское издание The National Interest поторопилось с хвалебной статьей о танке Т-90М, ведь у России есть более амбициозная разработка.
Американское издание The National Interest назвало российский танк Т-90М «монстром», который «с каждым днем становится все смертоноснее». Автор материала, журналист Марк Эпископос добавил, что Т-90 модернизировали на фоне реализации еще более амбициозного проекта – создания танка нового поколения Т-14 «Армата».
Военный историк Евгений Норин в эфире НСН подтвердил высокий уровень российского танка, хоть и отчасти снизил градус восхищения военной машиной.
«Издание в соответствии с американским духом преувеличивает. Это вполне нормальный танк, который отвечает запросам современной армии. Но сейчас у многих стран есть неплохие боевые машины. Танк – это инструмент для конкретной армии. Если бы Т-90 поставили бы в Штаты, я не думаю, что американцы остались бы им довольны. Если сравнивать с американским «Абрамсом», его комплекс электроники менее продвинутый. Но российской армии много чего не понравилось бы в «Абрамсе». Он очень специфический, сложный и дорогой в техническом обслуживании. У нас своя свадьба, что называется», - отметил он.
При этом собеседник НСН признал, что для российской армии Т-90 – это шаг вперед по сравнению с более старыми машинами.
«Плюс они используются не только российской армией, отлично идут на экспорт. Здесь не надо впадать в эйфорию, это не рывок к звездам. Рывком должна стать «Армата», которую сейчас доводят до ума. Т-90 – это хорошо знакомая классика», - заключил Норин.
Ранее в Минобороны России сообщали, что более 90 современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М поступят в сухопутные войска в 2021 году. В рамках исполнения государственного оборонного заказа до конца текущего года соединения и воинские части Сухопутных войск российской армии получат более 800 единиц бронетанковой техники.
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