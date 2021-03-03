National Interest назвал российский танк Т-90М «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, заявив, что это «монстр», который «с каждым днем становится все смертоноснее». Он представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений, сообщил автор материала, журналист Марк Эпископос.
Представитель СМИ отметил, что также была обновлена башня танка. Боевая машина получила новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель, отмечает Ura.ru.
Эксперт также назвал обновленный Т-90 одним из самых смертоносных в мире, напомнив, что его модернизация осуществляется на фоне реализации еще более амбициозного проекта – создания танка нового поколения Т-14 «Армата», пишет РИА ФАН.
А ранее издание The National Interest сравнило шансы истребителей Су-57 и F-35 в воздушной дуэли. Автор статьи считает, что пилот самолета F-35, скорее всего, вообще не вступал бы в прямое столкновение с Су-57 и смог бы использовать стелс-функции, чтобы оторваться от противника.
Свое мнение журналист объяснил тем, что американские самолеты – это ударные истребители, которые созданы для поражения наземных целей. В то же время он отметил, что технические характеристики Cy-35 позволяют ему занимать превосходство именно в воздухе.
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