National Interest назвал российский танк Т-90М «монстром»

Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, заявив, что это «монстр», который «с каждым днем становится все смертоноснее». Он представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений, сообщил автор материала, журналист Марк Эпископос.

Представитель СМИ отметил, что также была обновлена башня танка. Боевая машина получила новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель, отмечает Ura.ru.

Эксперт также назвал обновленный Т-90 одним из самых смертоносных в мире, напомнив, что его модернизация осуществляется на фоне реализации еще более амбициозного проекта – создания танка нового поколения Т-14 «Армата», пишет РИА ФАН.