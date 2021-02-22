Сухопутные войска РФ в 2021 году получат более 800 единиц бронетехники

Более 90 современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М поступят в Сухопутные войска в 2021 году, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что в рамках исполнения государственного оборонного заказа до конца текущего года соединения и воинские части Сухопутных войск российской армии получат более 800 единиц бронетанковой техники.

В военном ведомстве уточнили, что кроме танков Т-72Б3 и Т-72Б3М в войска поступят танки Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, танки Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-3, а также модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин заявил, что Россия проиграет в гонке вооружений, в которую страну втянут войска НАТО, сообщает Ura.ru. По его мнению, это связано с тем, что в России не развиваются новые технологии, на которых будет основано перспективное оружие.

