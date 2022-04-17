Журналисты сняли жесткие последствия боев в Попасной
Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал последствия боев войск Луганской Народной Республики (ЛНР) против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Попасная.
Один из российских военнослужащих рассказал, что в попаснянском депо отмечаются «очень плачевные последствия» из-за жестких боев, которые здесь шли. На видео сняты тела украинских националистов, сожженную в ходе сражений техника.
Из железнодорожных составов и вагонов ВСУ организовали в депо Попасной укрепрайон, рассказал Денис Кулага. Вытеснить ВСУ с позиций в депо смогли бойцы ЛНР.
Ранее в субботу телеканал издания показал кадры движения десятков российских танков и бронетранспортеров, которые направлялись на штурм украинского города Попасная.
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