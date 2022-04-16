В городе Попасная журналисты сняли колонну российской техники
На штурм украинского города Попасная направляется колонна российской тяжелой техники. Ее движение снял военный корреспондент «Известий», находящийся в Донбассе, 16 апреля.
На высокой скорости в сторону города движутся десятки танков и бронетранспортеров.
«Была сформирована очередная боевая ударная бригада, которая направляется штурмовать северные рубежи город Попасная», — сообщает военкор «Известий».
Ранее официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге ведомства 16 апреля заявил, что производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве разрушены ударами Вооруженные силы России.
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