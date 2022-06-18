Мэр Донецка: Над заводом «Топаз» видно задымление

«Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом «Топаз». Куйбышевский район города остается под обстрелами», — отметил мэр.

Кулемзин также заявил о том, что из-за постоянных обстрелов Куйбышевского района, которые продолжают Вооруженные силы Украины (ВСУ), пострадали мирные граждане. По словам мэра, разрушения получили несколько жилых домов и продуктовый магазин. Виз-за обстрелов в районе на время приостановлено движение троллейбусного маршрута №14, пишет Газета.ru.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс военные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили военное преимущество, поэтому можно говорить, что произошел перелом.

