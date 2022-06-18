Мэр Донецка: Над заводом «Топаз» видно задымление

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, над заводом «Топаз» в Донецкой народной республике (ДНР) нависло облако дыма. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом «Топаз». Куйбышевский район города остается под обстрелами», — отметил мэр.

Кулемзин также заявил о том, что из-за постоянных обстрелов Куйбышевского района, которые продолжают Вооруженные силы Украины (ВСУ), пострадали мирные граждане. По словам мэра, разрушения получили несколько жилых домов и продуктовый магазин. Виз-за обстрелов в районе на время приостановлено движение троллейбусного маршрута №14, пишет Газета.ru.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс военные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили военное преимущество, поэтому можно говорить, что произошел перелом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДНРМэрОбстрелДонецк
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