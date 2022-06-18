Путин: Нецелесообразно штурмовать укрепрайоны под Донецком

Штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно, считает президент Владимир Путин. Об этом российский лидер рассказал в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Глава государства напомнил, что линия разграничения в этом районе была создана восемь лет назад, боевые действия на этом направлении ведут корпуса, сформированные из местных жителей.

«Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу [Донецку], нецелесообразно. Потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что ведется планомерная работа по заходу в тыл, контрбатарейная борьба, и российские силы имеют здесь серьезное преимущество в артиллерии. Путин добавил, что военнослужащие РФ при организации боевых действий учитывают, что «не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФДонецкУкраинаВладимир Путин
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