Путин: Нецелесообразно штурмовать укрепрайоны под Донецком

Глава государства напомнил, что линия разграничения в этом районе была создана восемь лет назад, боевые действия на этом направлении ведут корпуса, сформированные из местных жителей.

«Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу [Донецку], нецелесообразно. Потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что ведется планомерная работа по заходу в тыл, контрбатарейная борьба, и российские силы имеют здесь серьезное преимущество в артиллерии. Путин добавил, что военнослужащие РФ при организации боевых действий учитывают, что «не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда».

