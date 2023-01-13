Житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ
Житель освобожденного российскими силами Соледара в Донецкой народной республике заявил о колоссальных потерях украинских войск в городе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал», — отметил собеседник агентства.
Житель города вспомнил, что в Соледаре находились как украинские мобилизованные и добровольцы, так и контрактники, отмечает телеканал «360». По словам источника, разные категории военных «пускают вперемешку», «чтобы не было такого момента, как самовольная сдача в плен, дезертирство».
«Дальше – больше: шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех», — добавил местный житель.
В среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль всей территории Соледара, напоминает Ura.ru.
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