Войска ВСУ лишились порядка 200 бойцов в ходе контратаки на Соледар
Украинские войска потеряли порядка 200 военнослужащих в ходе провальной контратаки Соледара в ДНР, их ликвидировало дежурное звено российских штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой. Об этом сообщил RT.
Отмечается, что контратака состоялась утром 10 января силами отступивших из населенного пункта Сухопутных войск ВСУ. Оперативным командованием «Восток» планировалось использование сил 46-й и 77-й бригад ВСУ.
Несколько рот отступили из Соледара в село Парасковиевка, после чего выяснилось, что украинская армия также осталась без поддержки огневого прикрытия, в том числе без артиллерии 155-го и 152-го калибра. Согласно данным RT, командование украинской армией пообещало огневую поддержку 17-й отдельной танковой бригады и артиллерии, однако подразделения так ее и не получили.
При этом командующих ротами и батальонами не было в тех частях украинской армии, которые были направлены на контратаку Соледара. Ликвидированных бойцов киевские власти объявили «пропавшими без вести» с целью замолчать истинные потери ВСУ в населенном пункте.
Ранее военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что украинские власти направят «президентский резерв» ВСУ в Соледар. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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