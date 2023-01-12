Войска ВСУ лишились порядка 200 бойцов в ходе контратаки на Соледар

Главком Сухопутных войск России проинспектировал группировку российских войск в Белоруссии

На Украине заявили об аресте в прошлом году активов России и Белоруссии на общую суммы более 1 млрд долларов

Глава Липецкой области попросил Президента поддержать восстановление Липецкого тракторного завода

До 7 новых автомобильных брендов могут появиться на рынке России в этом году

В Испании задержан одного из самых разыскиваемых Европолом преступников

Криштиану Роналду продал один из своих «Золотых мячей»