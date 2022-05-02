Стало известно о нахождении на «Азовстали» генерала-наемника

«Украинские военные приходили и говорили, что у нас где-то там в городе сидит какой-то генерал, его назначили, он вроде бы как из числа наемников, и он лично на связи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — приводит слова женщины РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что на «Азовстали» вместе с украинскими нацбатальонами и иностранными бойцами могут находиться западные офицеры, напоминает РЕН ТВ.

Между тем накануне с территории мариупольского завода были эвакуированы 80 мирных жителей, они покинули «Азовсталь» по организованным Россией и ДНР коридорам, отмечает телеканал «360».

