Стало известно о нахождении на «Азовстали» генерала-наемника
Генерал из числа наемников находится на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, об этом местным жителям рассказывали украинские военные, заявила эвакуированная сотрудница комбината Наталья Усманова.
«Украинские военные приходили и говорили, что у нас где-то там в городе сидит какой-то генерал, его назначили, он вроде бы как из числа наемников, и он лично на связи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — приводит слова женщины РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что на «Азовстали» вместе с украинскими нацбатальонами и иностранными бойцами могут находиться западные офицеры, напоминает РЕН ТВ.
Между тем накануне с территории мариупольского завода были эвакуированы 80 мирных жителей, они покинули «Азовсталь» по организованным Россией и ДНР коридорам, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru