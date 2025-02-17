Зеленский предложил создать Вооруженные силы Европы

В такой структуре должны быть сильные армии Европы, которые бы защищали всю Европу, пояснил Зеленский. Он добавил, что армия Украины является составляющей этой армии. Таким образом, как пояснил политик, Европа будет финансировать не только Украину, а финансировать безопасность для всей Европы.

Платформой для создания Вооруженных сил Европы мог бы стать контингент европейских стран на Украине, считает Зеленский.

На саммите в Париже 17 февраля европейские лидеры обсудят, как поддержать Украину и укрепить ее переговорные позиции. Германский политолог Александр Рар рассказал НСН, что на этой встрече Германия, Франция и Англия фактически создадут новый союз, который будет означать «развод» с Трампом и продолжение конфликта на Украине







