Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Украине части ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения украинских Вооружённых сил (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.
Как сообщили в офисе украинского лидера, в ходе поездки Зеленский посетил подразделения оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» и заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Где именно побывал украинский президент не уточняется.
Ранее Зеленский заявил, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил Украины развивается «медленнее», чем он желал бы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru