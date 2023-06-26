Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Украине части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения украинских Вооружённых сил (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта

Как сообщили в офисе украинского лидера, в ходе поездки Зеленский посетил подразделения оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» и заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Где именно побывал украинский президент не уточняется.

Ранее Зеленский заявил, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил Украины развивается «медленнее», чем он желал бы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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