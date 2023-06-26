Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Украине части ДНР

Как сообщили в офисе украинского лидера, в ходе поездки Зеленский посетил подразделения оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» и заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Где именно побывал украинский президент не уточняется.

Ранее Зеленский заявил, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил Украины развивается «медленнее», чем он желал бы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

