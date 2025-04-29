Они были удивлены и напуганы чертами характера военных из КНДР. Во время курского контрнаступления в действиях бойцов из Северной Кореи чувствовалась некоторая механистичность. Несмотря на проблемы с коммуникацией, иностранные военные исполняли все, что от них требовалось.

В батальоне «Восток» указали на то, как солдаты, ни разу не участвовавшие в реальных боевых действиях, не терялись, не пасовали и не бежали с поля боя.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме украинских войск в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

