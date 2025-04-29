Стало известно о поведении солдат из КНДР в боях за Курскую область
Участники специальной военной операции из батальона «Восток» рассказали о том, как северокорейские солдаты вели себя во время боев в Курской области, сообщает «Лента.ру».
Они были удивлены и напуганы чертами характера военных из КНДР. Во время курского контрнаступления в действиях бойцов из Северной Кореи чувствовалась некоторая механистичность. Несмотря на проблемы с коммуникацией, иностранные военные исполняли все, что от них требовалось.
В батальоне «Восток» указали на то, как солдаты, ни разу не участвовавшие в реальных боевых действиях, не терялись, не пасовали и не бежали с поля боя.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме украинских войск в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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