Кандидат в президенты Польши заявил о восхищении Путиным

Кандидат на должность президента Польши Мачей Мацяк заявил, что восхищается российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление», — заявил он, указав, что глава России является очень хорошим политиком. Так Мацяк ответил на вопрос другого кандидата Марека Якубяка о том, восхищается ли он Путиным.

Первый тур выборов пройдет 18 мая.

Ранее кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил о разочаровании Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

