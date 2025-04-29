Кандидат в президенты Польши заявил о восхищении Путиным
29 апреля 202500:01
Кандидат на должность президента Польши Мачей Мацяк заявил, что восхищается российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
«Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление», — заявил он, указав, что глава России является очень хорошим политиком. Так Мацяк ответил на вопрос другого кандидата Марека Якубяка о том, восхищается ли он Путиным.
Первый тур выборов пройдет 18 мая.
Ранее кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил о разочаровании Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США не исключили ядерной эскалации при продолжении конфликта на Украине
- Стало известно о поведении солдат из КНДР в боях за Курскую область
- Кандидат в президенты Польши заявил о восхищении Путиным
- Лисьев стал победителем Всероссийской литературной премии имени Татарского
- Власти Испании ввели режим ЧС из-за масштабного отключения электроэнергии
- Макрон анонсировал усиление давления на Россию для достижения прекращения огня
- СМИ: ЕС и Украина опасаются, что Трамп может выйти из переговоров
- Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее бывшего мужа
- МХТ имени Чехова посвятит премьеру «Двадцать дней без войны» 80-летию Победы
- ВСУ атаковали дронами четыре района в Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru