В Госдуме предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области
Необходимо увековечить память северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в освобождении Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Сергея Миронова.
По его словам, в память о солдатах Красной армии в Пхеньяне установлен мемориал «Освобождение». Парламентарий считает, что точно так же нужно увековечить память российских и северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в боях за Курскую область.
Решать, каким будет мемориал, предстоит ветеранам, их родным, жителям региона.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме украинских войск в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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