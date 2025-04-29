В Госдуме предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области

Необходимо увековечить память северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в освобождении Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Сергея Миронова.

Стало известно о поведении солдат из КНДР в боях за Курскую область

По его словам, в память о солдатах Красной армии в Пхеньяне установлен мемориал «Освобождение». Парламентарий считает, что точно так же нужно увековечить память российских и северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в боях за Курскую область.

Решать, каким будет мемориал, предстоит ветеранам, их родным, жителям региона.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме украинских войск в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Российская АрмияКНДРГосдумаСергей Миронов

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