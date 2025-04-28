Лисьев стал победителем Всероссийской литературной премии имени Татарского

Победителем в номинации «Художественная проза» Всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского стал автор Андрей Лисьев за книгу «За каждый метр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе премии.

Лауреатами в этой категории также были признаны Тимур Гараев с произведением «Zеленая тетрадь» и Екатерина Блынская за «Пойма. Курск в преддверии нашествия». Награждение победителей состоялось 25 апреля в Москве.

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В премии, учрежденной в память о военкоре и писателе Владлене Татарском, участвовали более 250 авторов со всей России. В категории «Публицистика» победу одержал Дмитрий Селезнев за книгу «Беспокоящий огонь», в номинации «Медиапроект» был отмечен «Бункер Гриши Путина» Григория Королева.

Все работы финалистов будут опубликованы в сборнике «Дорога к светлому и ясному», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алина Бицутина
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