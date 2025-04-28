Лисьев стал победителем Всероссийской литературной премии имени Татарского

Победителем в номинации «Художественная проза» Всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского стал автор Андрей Лисьев за книгу «За каждый метр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе премии.

Лауреатами в этой категории также были признаны Тимур Гараев с произведением «Zеленая тетрадь» и Екатерина Блынская за «Пойма. Курск в преддверии нашествия». Награждение победителей состоялось 25 апреля в Москве.