Зеленский анонсировал усиление обороны Артемовска
15 марта 202303:03
Оборона Артемовска будет усилена, сообщил лидер Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
По его словам, это решение было принято на заседании, на котором заслушивались доклады главкома, разведки, командующих направлений.
Также президент отметил, что кроме того, традиционно обсуждались поставки оружия и боеприпасов.
Как сообщалось ранее, украинские войска отступили из промышленного квартала — ключевого рубежа обороны города.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru