Зеленский анонсировал усиление обороны Артемовска

Оборона Артемовска будет усилена, сообщил лидер Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

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По его словам, это решение было принято на заседании, на котором заслушивались доклады главкома, разведки, командующих направлений.

Также президент отметил, что кроме того, традиционно обсуждались поставки оружия и боеприпасов.

Как сообщалось ранее, украинские войска отступили из промышленного квартала — ключевого рубежа обороны города.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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