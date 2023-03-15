Зеленский анонсировал усиление обороны Артемовска

По его словам, это решение было принято на заседании, на котором заслушивались доклады главкома, разведки, командующих направлений.

Также президент отметил, что кроме того, традиционно обсуждались поставки оружия и боеприпасов.

Как сообщалось ранее, украинские войска отступили из промышленного квартала — ключевого рубежа обороны города.

