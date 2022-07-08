Зеленский посетил передовые позиции украинских войск в Днепропетровской области

По его словам, он пообщался с украинскими военными и вручил им награды.

«Настроение у них решительное, в глазах – уверенность», - отметил он.

Украинский лидер добавил, что также посетил больницу им. И. Мечникова в Днепре, где поблагодарил медиков «за круглосуточный труд и спасённые жизни».

Ранее Зеленский в интервью CNN заявил, что украинцы не намерены отдавать «какую-либо часть своей территории».