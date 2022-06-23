Зеленский объявил о подготовке реформы армии Украины

По словам президента, реформа может изменить подход к призыву по примеру Израиля. В частности, Украина рассматривает призыв в армию до получения высшего образования.

Зеленский отметил, что детали будут обсуждаться с общественностью. Он не уточнил, рассматривается ли возможность призыва женщин, как в израильской системе.

