Зеленский обсудил с Джонсоном поставки оружия Киеву
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своём Telegram-канале заявил, что в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, в ходе встречи с украинским лидером поставки Киеву вооружения и экономическую поддержку.
«Обсудили необходимость поставок тяжёлого вооружения и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию... гарантии безопасности для Украины», - написал Ермак.
Ранее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки.
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