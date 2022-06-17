Зеленский обсудил с Джонсоном поставки оружия Киеву

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своём Telegram-канале заявил, что в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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По его словам, в ходе встречи с украинским лидером поставки Киеву вооружения и экономическую поддержку.

«Обсудили необходимость поставок тяжёлого вооружения и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию... гарантии безопасности для Украины», - написал Ермак.

Ранее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияВеликобританияУкраинаБорис ДжонсонВладимир Зеленский
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