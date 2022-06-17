«Принуждают» к переговорам: Как прошел визит Шольца, Макрона и Драги в Киев
В России визит Шольца, Макрона и Драги в Киев считают таким же неэффективным, как российско-украинские переговоры.
Пока Запад стремится показать «самостоятельность» Киева, в кулуарах обсуждаются «ненавязчивые» предложения по уступкам России.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги во время своего визита в Киев неофициально убеждали президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.
Визит глав европейских государств на Украину состоялся 16 июня. По информации итальянского телеканала RaiNews24, они прибыли на Украину через Варшаву, при этом в целях безопасности их поездка не была анонсирована заранее.
По некоторым данным встреча четырех лидеров прошла в преддверии возможного решения Еврокомиссии выпустить рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Кстати сразу после нее президент Франции Макрон выступил за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. По данным немецкой газеты Die Welt, это и было условием для того, чтобы Киев возобновил диалог с Москвой.
Однако до этого польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Украина вступит в ЕС только в ближайшее десятилетие.
«То, насколько быстро Украина войдет в ЕС, зависит от развития ситуации. Пока Украине удается сохранять шанс на вхождение в Евросоюз по ускоренной процедуре», - отметил он.
В то же время французский лидер, видимо, специально обозначая «самостоятельность» Киева, во всеуслышание объявил, что Украина сама определит время возвращения за стол переговоров с Россией. По его словам, ни Париж, ни Берлин не станут вести с Москвой переговоры по уступкам со стороны Киева.
Марио Драги по итогам визита в Киев сообщил, что Владимир Зеленский не просил о новых поставках оружия, при этом пожаловался на критическую ситуацию на Украине.
Однако бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Госдумы в 1997-2011 годах Александр Коржаков рассказал, что, посещая Киев, Шольц, Макрон и Драги не находятся в полной безопасности, так как прибыли в зону конфликта.
«Можно, например, взять полностью под охрану гостиницу и все подступы к ней. Встречаются представители охраны с обеих сторон, обсуждают нюансы. Но стопроцентной гарантии не дают никогда. Я не знаю, какая охрана у Зеленского, но, наверное, не меньше, чем у Путина», - добавил он в эфире НСН.
В целом в России считают эту встречу лидеров четырех стран бессмысленной. Так, например, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что такие визиты «не приближают Украину к миру». В своих соцсетях он напомнил, что «европейские ценители лягушек, ливера и макарон» любят посещать Киев.
«Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой», - написал Медведев.
В то же время в целом о неэффективности российско-украинских переговоров говорили еще, когда они проводились. Так, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что результатам встречи представителей России и Украины по кризису, которая прошла в Стамбуле 29 марта, рано радоваться.
«Российско-украинские переговоры очень сложные, потому что ведутся на площадке, которую предоставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он с большим трудом может рассматриваться, как непредвзятый посредник, потому что, например, принципиально не признает Крым. Смущает и то, что одно из наших главных требований – это денацификация, а люди, которые ведут переговоры, представляют нацистский режим Киева», - объяснил он.
О «вялотекущем» продвижении российско-украинских переговоров говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала поддержать Украину в переговорах с Россией.
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