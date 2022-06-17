«Принуждают» к переговорам: Как прошел визит Шольца, Макрона и Драги в Киев

В то же время французский лидер, видимо, специально обозначая «самостоятельность» Киева, во всеуслышание объявил, что Украина сама определит время возвращения за стол переговоров с Россией. По его словам, ни Париж, ни Берлин не станут вести с Москвой переговоры по уступкам со стороны Киева.

Марио Драги по итогам визита в Киев сообщил, что Владимир Зеленский не просил о новых поставках оружия, при этом пожаловался на критическую ситуацию на Украине.

Однако бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Госдумы в 1997-2011 годах Александр Коржаков рассказал, что, посещая Киев, Шольц, Макрон и Драги не находятся в полной безопасности, так как прибыли в зону конфликта.

«Можно, например, взять полностью под охрану гостиницу и все подступы к ней. Встречаются представители охраны с обеих сторон, обсуждают нюансы. Но стопроцентной гарантии не дают никогда. Я не знаю, какая охрана у Зеленского, но, наверное, не меньше, чем у Путина», - добавил он в эфире НСН.