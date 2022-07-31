Зеленский объявил обязательную эвакуацию с ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики, следует из заявления на сайте офиса главы государства.
Украинский лидер сообщил о соответствующем постановлении правительства. «Полная поддержка, полная помощь - и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя», — следует из документа.
Глава государства заявил о необходимости начать эвакуацию как можно раньше, особенно семьям с детьми.
Напомним, украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины.
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