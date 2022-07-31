Зеленский объявил обязательную эвакуацию с ДНР

Украинский лидер сообщил о соответствующем постановлении правительства. «Полная поддержка, полная помощь - и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя», — следует из документа.

Глава государства заявил о необходимости начать эвакуацию как можно раньше, особенно семьям с детьми.

Напомним, украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины.

