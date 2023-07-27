В России положительно оценили перспективы сотрудничества с КНДР
Отношения Северной Кореи и России — достойный пример взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов друг друга. Об этом заявил в беседе с порталом Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, Пхеньян и Москва — соседи, имеют общую границу, а значит, должны поддерживать дружественные отношения.
Собеседник портала отметил, что визит в КНДР министр обороны России Сергея Шойгу — очень хороший стимул для дальнейшего продвижения отношений, тем паче в условиях нынешней международной обстановки. Это имеет существенное значение и для Северной Кореи, и для России, отметил Карасин. Он также добавил, что в обеих странах должны быть рады добрым отношениям и военно-техническому сотрудничеству.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал Шойгу новые северокорейские беспилотники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru