В России положительно оценили перспективы сотрудничества с КНДР

Отношения Северной Кореи и России — достойный пример взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов друг друга. Об этом заявил в беседе с порталом Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

СМИ: Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

По его словам, Пхеньян и Москва — соседи, имеют общую границу, а значит, должны поддерживать дружественные отношения.

Собеседник портала отметил, что визит в КНДР министр обороны России Сергея Шойгу — очень хороший стимул для дальнейшего продвижения отношений, тем паче в условиях нынешней международной обстановки. Это имеет существенное значение и для Северной Кореи, и для России, отметил Карасин. Он также добавил, что в обеих странах должны быть рады добрым отношениям и военно-техническому сотрудничеству.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал Шойгу новые северокорейские беспилотники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦТАК
ТЕГИ:Сергей ШойгуКим Чен ЫнРоссияКНДР

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