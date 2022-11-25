Замглавкома ВМФ рассказал, как морская пехота помогла при взятии Бердянска
Силы Черноморского флота и Каспийской флотилии благодаря умелым действиям в районе Бердянска смогли взять город под контроль, освободив его от украинской армии. Об этом рассказал заместитель главкома ВМФ РФ, генерал-лейтенант Виктор Астапов, передает «Красная звезда».
«В ходе спецоперации ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска», — подчеркнул Астапов.
Замглавкома ВМФ похвалил морпехов за профессиональную подготовку и боевой дух, пишет Ura.ru. По словам Астапова, в ходе специальной военной операции морские пехотинцы ведут оборонительные и наступательные действия. В частности, задача военных — проникнуть в тыл противника и вести «деструктивные действия» до подхода основных сил.
Офицер добавил, что морская пехота внесла свой вклад в освобождение не только прибрежных Бердянска и Мариуполя, но и других населенных пунктов Донбасса. Так, морпехи участвовали во взятии Павловки, пишет РИА ФАН.
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